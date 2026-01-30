Máxima de Holanda extiende su periodo de recuperación y cancela otro evento en la agenda real

Una vez más, la reina Máxima de Holanda encabeza los titulares por motivos de salud, y es que luego de que se anunciara la cancelación de un compromiso oficial en Róterdam el pasado jueves por presentar síntomas de gripa, todo parecía apuntar a que la monarca retomaría sus actividades este viernes. Sin embargo, la mejora obtenida hasta este día parece ser que no fue la que se pretendía, por lo que la casa real tuvo que confirmar que Máxima había decidido extender su periodo de recuperación, cancelando así el evento que tenía previsto celebrarse el día de hoy en su agenda oficial.

La reina Máxima cancela su visita a Purmerend

Este viernes 30 de enero, la reina Máxima tenía previsto visitar Purmerend, un municipio ubicado en el centro del país con el objetivo de conocer la calidad de vida de los habitantes, así como los diversos proyectos comunitarios que mantienen en busca de hacer que los barrios que conforman esta zona sean espacios más seguros, agradables y de disfrute social.

La cancelación de esta visita oficial fue anunciada por el gobierno holandés, situación ante la que el alcalde de Purmerend, Van Selm, emitirá un comunicado: “La salud es primordial. Le deseamos a Su Majestad una pronta recuperación y la recibiremos en Purmerend próximamente”.

De acuerdo a reportes oficiales, esta visita incluía cuatro destinos que requerían de una jornada desgastante, por lo cual la reina mejor optó por permanecer en reposo.

¿De qué se enfermó la reina Máxima de Holanda?

Como lo informó la casa real el pasado jueves, la reina Máxima comenzó a experimentar síntomas durante un viaje exprés que realizó a Nueva York a principios de la semana. El pasado 26 de enero, la monarca aterrizó en la gran manzana para cumplir con su papel como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Financiera (UNSGSA).

Durante su tiempo en Nueva York, Máxima se reunió con el equipo de la oficina de la UNSGSA con el objetivo de abordar y debatir la agenda que comprenderá el próximo período. La reina también se reunió con Alexander De Croo, quien ocupa el puesto como nuevo director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con quien platicó sobre los avances obtenidos durante su labor en la ONU.

De acuerdo con reportes, la reina ya empezaba a presentar malestar durante este encuentro, siendo su regreso a Países Bajos el momento en el que los síntomas comenzaron a hacerse más visibles.

La Casa Real prioriza la salud de la reina

Aunque inicialmente se había informado que la visita de este viernes a Purmerend seguía sin ningún tipo de cambios, incluso llegando a confirmar que la agenda para esta visita se llevaría a cabo, horas después, ante la persistencia del malestar de la reina, la casa real optó por comunicar que Máxima había decidido ampliar sus días de recuperación.

Aunque se informó que la reina había contraído una gripa, hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su proceso de salud. Sin embargo, sí se ha indicado que la visita a Purmerend será reprogramada cuando el estado de salud de la reina vuelva a ser óptimo.

A pesar de que hace unas horas la Casa Real había informado que la agenda de la reina continuaría como se tenía programado, el día de hoy se anunció que su compromiso, así como su agenda real, serían reorganizados. Por el momento, aún no se ha brindado una actualización médica sobre el estado de salud de Máxima de Holanda; sin embargo, se espera que pronto se recupere de la gripa que contrajo durante su visita a Nueva York.