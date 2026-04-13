Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen en evento VIP de Netflix en medio de rumores

Después de semanas de especulación, Prince Harry y Meghan Markle volvieron a acaparar titulares con una aparición tan inesperada como estratégica. La pareja asistió el pasado 10 de abril de 2026 a un exclusivo evento organizado por Netflix para celebrar la segunda temporada de Beef, en una residencia privada en California.

Lejos de ser una simple salida social, su presencia no pasó desapercibida, especialmente porque ocurre en medio de rumores sobre posibles tensiones entre Meghan y algunos ejecutivos de la plataforma.

Una aparición clave en medio de rumores

La velada, descrita como un encuentro “Tastemaker” en Montecito, reunió a figuras influyentes del entretenimiento, la política y la industria creativa. Entre los asistentes destacó Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, quien incluso posó para fotografías junto a los duques.

Este detalle ha llamado especialmente la atención, ya que en meses recientes se había hablado de desacuerdos detrás de cámaras respecto a los proyectos de la pareja con la plataforma. Sin embargo, verlos compartiendo espacio —y sonrisas— con uno de los nombres más importantes de la compañía sugiere que la relación podría ser más compleja (y menos tensa) de lo que se pensaba.

En un ambiente exclusivo y rodeados de figuras clave de la industria, Harry y Meghan Markle reaparecieron con un mensaje silencioso, pero poderoso. Getty Images

Harry y Meghan siguen conectados con Hollywood

Más allá de la polémica, lo cierto es que la aparición de Harry y Meghan reafirma algo clave: su vínculo con Hollywood sigue vigente. Desde que firmaron su acuerdo con Netflix, ambos han buscado posicionarse como creadores de contenido con impacto social y narrativas propias.

Eventos como este no solo refuerzan su presencia en la industria, sino que también funcionan como una especie de termómetro sobre su relación con los grandes estudios y, al menos por ahora, todo indica que siguen formando parte de la conversación.

Entre estrategia y visibilidad

En un entorno donde cada movimiento cuenta, esta salida pública parece cuidadosamente pensada. No hubo declaraciones oficiales ni gestos dramáticos, pero sí lo suficiente para enviar un mensaje claro: siguen ahí, presentes y conectados.

En tiempos donde los rumores se viralizan más rápido que los hechos, la imagen de Harry y Meghan conviviendo con figuras clave de Netflix habla por sí sola. Y aunque el futuro de su colaboración con la plataforma aún no está completamente definido, esta aparición deja ver que la historia (lejos de terminar) sigue escribiéndose.

