Ni Letizia Ortiz ni Camila Parker: esta royal habló sobre cómo le afectaron las críticas en su llegada a la realeza

Actualmente, la princesa Sofía es un personaje sumamente querido entre la corona de Suecia, de la que se volvió parte gracias a su matrimonio con el príncipe Carlos Felipe. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues tuvo que enfrentarse a fuertes señalamientos por parte de quienes no la consideraban “apta” para casarse con el hijo de los reyes, una situación que, aunque terminó superando, parece no haber olvidado del todo.

La experiencia de Sofía de Suecia en su romance con el príncipe Carlos Felipe

Durante una plática con el medio sueco TV4, Sofía Cristina de Suecia, que durante su juventud trabajó como modelo y participó en reality shows, se sinceró acerca de lo duro que fue para ella darse a conocer como novia del príncipe Carlos Felipe. Esto debido a que la opinión pública no la respaldó en un principio, lo que habría sido provocado por su pasado como figura pública.

“Me encontré con una ola enorme de odio por parte de gente que opinaba sobre mí, tanto de mi persona como de mi relación. Me sorprendió y sin duda alguna también me afectó. No entendía que la gente sintiera tanta necesidad de expresar todo lo malo que veían en mí”, sentenció.

La princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe de Suecia llevan 10 años casados Instagram. @prinsparet

Sobre cómo logró superar todo este asunto y pudo ignorar las críticas para cumplir su sueño de casarse con uno de los hijos de los reyes XVI Gustavo y Silvia de Suecia, considera que fue gracias a que ya era lo suficientemente madura como para no tomarse en serio todo el acoso.

Sofía y Carlos Felipe de Suecia festejaron su aniversario con una tierna dedicatoria

A propósito de sus primeros 10 años como marido y mujer, la princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe de Suecia compartieron un íntimo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. En este clip, el matrimonio real recapituló algunos de los mejores momentos de su enlace y reafirmaron el amor que hasta el día de hoy los mantiene unidos.

“Mañana celebramos nuestro décimo aniversario de bodas. Nos casamos el 13 de junio de 2015. Estamos muy agradecidos por la alegría y el calor que nos dieron ese día y han continuado haciéndolo desde entonces. Ahora tenemos cuatro maravillosos hijos y mañana bautizamos a nuestra pequeña Inés”, se lee en esta publicación que fue respaldada por sus simpatizantes, que recordaron lo significativo de esa fecha.

El bautizo de Inés, la nieta más pequeña de Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, quien nació apenas el 7 de febrero, se llevó a cabo en una íntima ceremonia a la que acudieron sus personas más cercanas, y donde los reyes demostraron ser sumamente cercanos a su familia y estar disfrutando de su rol como abuelos.