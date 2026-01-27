¿No lo invitaron? Lady Eliza Spencer comparte fotos de su compromiso donde no aparece su papá

Lady Eliza Spencer, sobrina de la princesa Diana, reveló imágenes inéditas sobre la celebración de su compromiso con Channing Millerd. A pesar de que la velada destacó por la elegancia, el amor y la presencia del círculo íntimo de la pareja, un detalle llamó la atención. Su padre, Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, aparentemente no estuvo presente en la celebración.

Esta situación reavivó rápidamente los rumores sobre el distanciamiento entre Charles y sus hijas, del que ya se había hablado en años anteriores.

Lady Eliza Spencer comparte detalles sobre su fiesta de compromiso

El pasado 25 de julio de 2025, Lady Eliza anunció de manera oficial su compromiso con Channing Millerd, luego de varios años de relación. El emotivo momento fue compartido por Eliza a través de sus redes sociales, mostrándonos cómo fue la romántica propuesta en Santorini, Grecia, mientras caía el atardecer.

Más tarde, Lady revelaría en una entrevista detalles sobre la propuesta, destacando que aquella “fue una de las noches más románticas de mi vida”. Sin embargo, fue el pasado mes de diciembre cuando la pareja decidió celebrar el momento en compañía de sus seres queridos.

A través de su cuenta de Instagram, Eliza compartió fotos inéditas de aquel momento que solo había documentado a través de sus stories. En dos carruseles de 20 fotografías cada uno, Lady Eliza nos permitió tener un vistazo del festejo en Cape Town, en Ciudad del Cabo.

Lady Eliza comparte elegante retrato familiar

Además de compartir detalles inéditos del festejo como fotos con sus hermanos, familiares, decoración, recepción e incluso el banquete, también fuimos testigos de un retrato familiar muy emotivo. Dentro de la serie de fotografías que Lady Eliza compartió, destacó una familiar que se robó las miradas. En ella aparecen Lady Amelia, Lady Kitty, su madre, la exmodelo Victoria Aitken y su medio hermano, Samuel Aitken.

Las instantáneas mostraron el lado más fashionista de la familia, pues mientras Lady Kitty apostó por un conjunto de Dolce & Gabbana, Victoria lució un vestido Temperley London, Lady Amelia por un vestido verde de Zimmerman y, por supuesto, la novia, un vestido de encaje blanco con flores de Galia Lahav. Sin embargo, dentro de esta postal hubo un gran ausente: Charles Spencer.

Charles Spencer se distancia de sus hijas

Aunque la ausencia del padre de la novia fue un hecho altamente notorio en la postal familiar, no resulta algo nuevo, desafortunadamente. Y es que desde 2021 se ha especulado sobre el posible distanciamiento entre Charles y sus hijas, pues el conde no ha asistido a la boda de ninguna de sus hijas.

En julio de 2021, no asistió a la boda de Lady Kitty con Michael Lewis, y para 2023 no se presentó en la unión de Lady Amelia con Greg Mallett. Todo parece apuntar a que la boda de Lady Eliza no será la excepción; tampoco estará presente en el enlace.

De acuerdo con reportes de fuentes cercanas al conde, este y Kitty siempre fueron muy cercanos; sin embargo, luego de que Charles contrajera matrimonio con su tercera esposa en 2011, la relación entre ambos se fragmentó. Desde aquel entonces se ha reportado que las hermanas mantienen un vínculo cercano únicamente con su madre.

Hasta el momento, Lady Eliza Spencer no ha emitido declaraciones sobre la ausencia de su padre en un evento tan importante como la fiesta de compromiso; sin embargo, es evidente que Eliza está viviendo un momento especial en el que la felicidad y el amor parecen inundar cada detalle. Aún no se comparte información más precisa sobre la boda, pero es muy probable que sea especial y elegante como la misma aristócrata.