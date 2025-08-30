¿Nuevo documental de la princesa Diana? Experto en realeza cree que Harry está negociando este material con Netflix

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle firmaron su millonario acuerdo con Netflix, los rumores sobre nuevos proyectos comenzaron a circular.

Después de la polémica que surgió entre los duques de Sussex y Netflix, que casi les cuesta la cancelación del contrato, “With Love, Meghan” logró ver su segunda temporada. A unos días del estreno de esta producción, surge la posibilidad de que el hijo menor de la princesa Diana estaría apostando por llevar a la pantalla un tema muy personal y emotivo: un documental sobre la vida y legado de su madre.

Nacen las sospechas

De acuerdo con información de The Sun, esta semana el periodista Phil Dampier estuvo como invitado en el programa Royal Exclusive, donde comentó que es muy probable que el príncipe Harry esté abierto a participar en la realización de un documental.

En palabras del periodista real, el monstruo del streaming estaría presionando al duque de Sussex para hacer posible una producción enfocada en la historia de su madre.

“Sería muy interesante conocer su opinión sobre su madre… “No le caerá muy bien ni al rey ni al príncipe Guillermo”, afirmó Dampier en su intervención.

El príncipe Harry ha demostrado en incontables ocasiones que la figura de su madre es un eje central en su vida. En entrevistas o discursos, siempre se ha referido a ella tratando de honrar su memoria; sin embargo, la duda y la preocupación que nacen ante la posibilidad de esta producción son: ¿realmente sería una decisión acertada?

Lady Di siempre mostró una relación muy cercana con sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. GETTY IMAGES

La opinión de los expertos en realeza

Gracias al acuerdo que los duques firmaron con Netflix, la plataforma de streaming tendría el derecho de elegir cualquier producto que la pareja sugiera mientras cubre los gastos acordados con la productora Archewell Productions; es decir, Netflix garantiza la estabilidad financiera para que se puedan seguir produciendo proyectos sin tener que preocuparse por los gastos diarios de la empresa.

Dampier cree que, bajo este panorama, el príncipe Harry aprobaría fácil el proyecto, pues, en dos años, se estarán conmemorando los 30 años del fallecimiento de Diana; representará una gran fuente de ingresos y el príncipe lo tomaría como una forma de terapia donde por fin revele lo que realmente sucedió y cómo lo vivió cuando él fue niño.

A la conversación se sumó Samara Gill, quien, además de confirmar las sospechas de Dampier, expresó su preocupación por que tanto Harry como Meghan abordaran de forma incorrecta la producción: “La historia de Diana es una historia muy sensible y codiciada para contar y creo que Harry y Meghan la destrozarán por completo con su propia lente… porque contarán su versión”, compartió la comentarista.

Ambos expertos coincidieron en que, de llevarse a cabo esta premonición, la relación entre Harry y William seguramente terminaría por romperse. A pesar de que aún no se tiene información confirmada sobre la realización de esta producción sobre la princesa Diana, esto abre dos posibilidades: generar más polémica o convertirse en un retrato íntimo y conmovedor sobre la historia de una mujer que sigue inspirando al mundo. Habrá que esperar a ver cómo lo aborden los duques de Sussex.