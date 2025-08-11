Olivia Henson presume lujosa tiara con diamantes en su boda: FOTOS

Tras varios años de noviazgo, el duque de Westminster, Hugh Grosvoner y su novia Olivia Henson se casaron en una hermosa ceremonia el pasado 7 de junio de 2024 en la catedral de Chester en Cheshire.

La novia usó un vestido de la diseñadora Emma Victoria Payne con un corte de columna simple; sin embargo, lo que sigue causando sensación de su look nupcial, es la maravillosa tiara familiar con diamantes que lleva más de un siglo en la familia del duque.

La lujosa tiara de diamantes que Olivia Henson uso en su boda con el duque de Westminster

Olivia usó la tiara de guirnalda de mirto, un diseño que está formado por dos ramas de mirto y bayas unidas al centro con incrustaciones de diamantes, que fue elaborada por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1906, famoso por crear los huevos Fabergé de los Románov.

La primera imagen de la tiara que existe es una fotografía de los años 30 de Lady Sally Perry, esposa del IV duque y nuera de Lord Hugh y Lady Mabel.

Tiara mirto que usó Olivia Henson en su boda Getty Images

Antes de que la usara Olivia en su boda con el duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, y mejor amigo del príncipe William, fue utilizada por otras mujeres de la familia como Viola Lytterlton, esposa de Robert Grosvenor en 1969.

También fue usada por Lady Rosanagh Innes-Ker en 2008, cuando se casó con el vizconde Grimston.

La nueva duquesa, Olivia Henson, acompañó la tiara familiar con un vestido de la diseñadora británica Emma Victoria Payne, confeccionado en satén y rematado con encajes, con manga francesa, cuello barco, silueta recta y una abertura redondeada en la espalda.

El delicado velo llamó la atención por hermoso bordado, y los zapatos de terciopelo en color azul con un largo lazo de la marca española Silvia Lago, y su ramo de rosas y otras flores típicas del país.

Tiara mirto que usó Olivia Henson en su boda Getty Images

Olivia Henson y Hugh Grosvoner le dan la bienvenida a su bebé

El pasado mes de julio, los duques de Westminster confirmaron el nacimiento de su primogénita, una pequeña niña a la que llamaron Cosima Florence, y se dice que el príncipe William podría ser el padrino.

“Estamos encantados de anunciar el nacimiento de nuestra pequeña. Ahora esperamos con ilusión pasar este tiempo especial juntos como familia”, dijeron los nuevos padres a través de un comunicado.

