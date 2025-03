¿Otra luna de miel? Meghan Markle reveló cuál es la actividad que transformó su relación con el príncipe Harry

Tras el estreno de su nueva serie en Netflix, Meghan Markle dio reveladores detalles de su relación el príncipe Harry, así como de su nueva marca y del apoyo que ha tenido de su esposo en su faceta de empresaria.

En una entrevista reciente con People, la duquesa de Sussex compartió que el proceso de lanzar su nueva marca, “As ever”, ha sido un viaje de autodescubrimiento y también de renovación para su matrimonio.

Meghan Markle y el príncipe Harry, en una “segunda luna de miel”

Antes de convertirse en duquesa, Meghan tenía un blog llamado The Tig, donde compartía su visión sobre temas de estilo de vida, gastronomía y bienestar. Por lo que, tras los lanzamientos de su serie y su marca, parece ser que la exactriz de Suits ha logrado recuperar esa esencia que Harry siempre admiró en ella. Algo que también la haría sentir como si estuviesen en una “luna de miel”.

Antes de conocer al príncipe Harry, Meghan Markle tenía el blog The Tig Archivo

“Mi esposo me conoció cuando tenía The Tig, y veo esa chispa en sus ojos cuando me ve haciendo lo que hacía cuando nos conocimos”, reveló Meghan a la citada publicación. “Es casi como volver al periodo de luna de miel, porque es exactamente igual que al principio, cuando me veía garabatear, escribir boletines, afinar la edición y ocuparme de todos los detalles. “Creo que le gusta tanto mirar como a mí hacer ese proceso creativo”, indicó.

Aunque el camino no ha sido fácil en su travesía empresarial, en todo momento Meghan ha contado con el respaldo de Harry, quien ha sido su pilar en este proceso. “Poder ser una fundadora y hacerlo con el apoyo de mi esposo significa todo”, afirmó la duquesa.

Además, este nuevo emprendimiento también le ha permitido a Markle rodearse de mujeres empresarias que han sido su fuente de aprendizaje e inspiración. “El viaje emprendedor es mucho, pero tengo la suerte de contar con amigas que también han pasado por lo mismo”, señaló a la citada revista.

Meghan Markle relanzó su marca con el nombre de “As Ever” Archivo

Por otro lado, Meghan, quien volvió a Instagram recientemente, asegura que no se considera una “influencer”, sino una emprendedora cuya marca podría tener influencia, pero sin que ese sea su objetivo.

Mientras que el resurgimiento de su espíritu creativo ha traído consigo lo que podría describirse como una “segunda luna de miel” para los Sussex. Recuperar su esencia ha fortalecido su matrimonio y ha hecho que Harry vuelva a enamorarse de la mujer que conocía en sus inicios. Sin duda, “As ever” no es solo una marca, sino también un reflejo del presente luminoso de Meghan y su relación con el príncipe Harry.