¿Por qué el padre de Meghan Markle pidió reunirse con el rey Carlos III? Esto se sabe

Mientras la Familia Real Británica pasa por uno de sus momentos más difíciles, Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, ha realizado unas desesperadas declaraciones que han causado revuelo a la prensa británica ya que ha pedido reunirse con el rey Carlos III. Una petición que ha causado bastante revuelo.

Thomas Markle pide conocer a sus nietos Archie y Lilibet

En entrevista con un medio del Reino Unido, el padre de la duquesa de Sussex hizo una contundente petición para poder ver a sus nietos, los príncipes Archie y Lilibet, a quienes no conoce debido a la mala relación que tiene con su hija desde hace años.

Thomas Markle no conoce a los hijos de Harry y Meghan Especial

Según el Daily Mail, pese al deseo de Thomas de ver a sus nietos es consciente de que es muy poco probable que ello pase. “Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto”, dijo.

También, el señor Markle aseguró que ante la situación le bastaría con tener una simple instantánea de ellos. “Me encantaría conocer a mis nietos, pero a estas alturas sería feliz con una fotografía”, enfatizó.

Además, el citado medio menciona que al retirado productor estadounidense le gustaría platicar con el padre del príncipe Harry, el rey Carlos, ya que considera que ambos se encuentran en la misma situación de no poder ver a sus nietos.

“Tienen dos abuelos que quieren verlos, uno de los cuales es el Rey de Inglaterra. Nunca en mis 80 años pensé que estaría en el mismo barco que el Rey”, recalcó. “Me encantaría hablar con él porque estoy seguro de que tiene tantas preguntas sin respuesta como yo. Ninguno de nosotros merece el trato que hemos recibido”, sugirió.

La mala relación de Meghan Markle con su padre

Thomas Markle y Meghan Markle están distanciados desde hace años Especial

Para nadie es secreto que la relación entre la exactriz y su padre es bastante mala. Algo que, incluso, quedó evidenciado en el documental de Netflix y en el cual Meghan reveló los motivos por los que tomó distancia.

No obstante, desde hace 5 años que padre e hija no sostienen contacto alguno y, al parecer esto no va a cambiar en el corto plazo. De hecho, Thomas tampoco fue invitado a la boda de su hija con Harry en mayo de 2018 ya que, desde antes del enlace matrimonial, él estuvo filtrando información con respecto a la pareja.