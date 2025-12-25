¿Por qué la reina Letizia no usa tacones altos? Esta es la razón por al que prefiere los flats

La reina Letizia se ha posicionado como una de las figuras de la realeza con mayor estilo, destacando por su capacidad de incorporar tendencias contemporáneas con elegancia y sofisticación.

Sin embargo, un detalle que ha llamado mucho la atención, es que desde hace mucho tiempo dejó de usar los tacones altos, reemplazándolos por calzado estilo flats o de tacón bajo por su comodidad y practicidad.

Si bien, ha logrado llevarlos con gran elegancia, muchos se preguntan cuál es la historia detrás de esta decisión.

La dolorosa enfermedad de la reina Letizia que le impide usar zapatos de tacón

Después de años recurriendo a los tacones altos para equilibrar su estatura junto a su esposo, el rey Felipe VI, quien roza los dos metros, la reina Letizia finalmente optó por dejar atrás los tacones y priorizar la comodidad.

La reina consorte de España fue diagnosticada con dos dolorosas enfermedades en sus pies: metatarsalgia crónica y neuroma de Morton, dos afecciones que le causan un profundo dolor con el uso de tacones altos.

¿Qué es la metatarsalgia crónica que afecta a la reina Letizia?

Según su diagnóstico médico, la reina Letizia padece metatarsalgia crónica en ambos pies, un dolor persistente en la parte delantera del pie, en la zona de los huesos metatarsianos, que le causa un profundo dolor cuando usa tacones demasiado altos.

La causa de esta enfermedad, es precisamente el uso continuo de tacones altos, pasar demasiado tiempo de pie o usar calzado inapropiado que cause dolor.

¿Qué es el neuroma de Morton que padece la reina Letizia?

Por otra parte, también se reveló que Doña Letizia padece de neuroma de Morton en el pie izquierdo, una afección que se produce por el engrosamiento del tejido alrededor de los nervios de los dedos, que produce dolor, entumecimiento y sensación de pinchazos.

El tratamiento de la reina Letizia para sus pies

Ambas enfermedades pueden tratarse con el uso adecuado de calzado, los médicos recomendaron zapatos bajos y plantillas acojinadas que pueden mejorar su condición y ella ha logrado hacerlo con mucho estilo.

En caso de tener mayor dolor, puede optar por inyecciones de esteroides, o incluso una cirugía que remueva los nervios dañados.

