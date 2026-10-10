¿Por qué la reina Letizia siempre lleva el cabello suelto? Esto dicen los expertos sobre su peinado favorito

La reina Letizia ha convertido el cabello suelto en uno de los elementos más reconocibles de su imagen. Aunque a lo largo de los años ha experimentado con recogidos, coletas y diferentes acabados, suele regresar a una cabellera suelta, generalmente peinada con movimiento y volumen natural.

El cabello suelto se ha convertido en parte de la imagen de Letizia

Desde que se convirtió en princesa de Asturias y, posteriormente, en reina de España, Letizia ha llevado diferentes versiones de su melena: lisa, con ondas suaves, ligeramente despeinada o con las puntas marcadas.

Sin embargo, hay un elemento que permanece: la mayor parte del tiempo, el cabello enmarca su rostro en lugar de retirarse completamente de él. Esta elección permite que su imagen conserve un punto de naturalidad incluso cuando viste prendas especialmente formales o aparece en actos de protocolo.

¿Qué comunica llevar el cabello suelto?

Desde el punto de vista de la imagen, el cabello tiene un papel importante porque modifica visualmente las proporciones del rostro y puede hacer que una apariencia formal se perciba más relajada.

Un cabello suelto y con movimiento suele asociarse visualmente con una imagen más natural, cercana y menos rígida que un recogido muy estructurado.

En el caso de Letizia, esto resulta especialmente interesante porque su agenda exige una combinación entre protocolo y modernidad. Su cabello puede aportar ese equilibrio sin restarle formalidad a sus estilismos.

La reina Letizia durante su viaje de Estado a Finlandia, donde apostó por un traje negro de Pertegaz con detalles de plumas y aplicaciones joya en las mangas, demostrando cómo elevar un clásico de sastrería después de los 50. Getty Images

El peinado también ayuda a enmarcar el rostro

Una de las razones por las que el cabello suelto funciona especialmente bien en determinados rostros es su capacidad para crear un marco alrededor de las facciones.

Los mechones laterales pueden suavizar visualmente los contornos y dirigir la atención hacia los ojos, los pómulos y la expresión.

En los looks de Letizia, este efecto suele combinarse con una raya bastante definida y una melena trabajada para conservar movimiento sin perder estructura.

¿Por qué no lleva siempre recogidos?

Los recogidos tienen un efecto completamente diferente. Al despejar el rostro, hacen que las facciones tengan mayor protagonismo y generan una imagen más solemne.

Letizia sí los utiliza en ocasiones especiales, especialmente cuando el protocolo, el vestido o la naturaleza del evento lo favorecen. Sin embargo, para buena parte de sus compromisos cotidianos, una melena suelta resulta más versátil.

Además, permite cambiar el acabado sin modificar completamente su identidad visual: puede llevarla lisa, con ondas, con volumen en las puntas o detrás de las orejas.

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Su cabellera también acompaña su evolución de estilo

El cabello de la reina Letizia ha cambiado junto con su imagen. De los peinados más

estructurados de sus primeros años en la Casa Real ha pasado a una estética más contemporánea, con cortes y acabados que buscan movimiento.

Su cabellera suelta se ha convertido así en una especie de firma estética, comparable con otros elementos recurrentes de su armario y maquillaje.

No significa que nunca cambie de peinado, sino que cuando necesita recurrir a una opción segura para un compromiso oficial, el cabello suelto suele estar entre sus elecciones más frecuentes.

La reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Helsinki, donde recuperó un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que estrenó en Suecia en 2021 y lo combinó con su abrigo rosa de Carolina Herrera. Completó el estilismo con zapatos destalonados y bolso en tono rosa. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images. Getty Images

El detalle que hace diferente su cabello suelto

La clave no está simplemente en dejar la melena libre. En sus apariciones públicas, Letizia suele llevar el cabello pulido pero con movimiento, evitando que el resultado parezca excesivamente rígido.

Ese equilibrio explica por qué su peinado puede funcionar tanto con un traje sastre durante una jornada de trabajo como con un vestido de gala.

En lugar de convertirse en el centro de atención, el cabello acompaña el conjunto y mantiene el foco en el rostro y en el estilismo.

¿Por qué la reina Letizia lleva tanto el cabello suelto?

No existe una única razón confirmada por la reina o por la Casa Real. Lo que sí puede observarse es que el cabello suelto se ha integrado plenamente en su identidad visual y le permite combinar formalidad, naturalidad y versatilidad.

Más que una regla de protocolo, parece ser una elección estética que funciona con la evolución de su estilo y con los diferentes compromisos de su agenda.

Y aunque Letizia también apuesta por recogidos cuando la ocasión lo requiere, su melena suelta continúa siendo uno de los rasgos más reconocibles de su imagen como reina de España.