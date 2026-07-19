¿Por qué Meghan Markle casi siempre lleva blusas blancas? El secreto detrás de su estilo

Desde que comenzó su carrera como actriz hasta su nueva etapa como empresaria y figura pública, Meghan Markle ha construido una imagen basada en prendas clásicas, colores neutros y siluetas limpias.

Entre todos los básicos que conforman su clóset, hay uno que se repite con mayor frecuencia, la blusa blanca. Ya sea en eventos oficiales, reuniones privadas, viajes o apariciones para promocionar sus proyectos, la esposa del príncipe Harry demuestra que esta prenda es mucho más que un básico, pues representa la esencia de un estilo sofisticado que nunca pasa de moda.

Desde camisas clásicas hasta tops minimalistas y abrigos estructurados, Meghan Markle ha hecho del blanco uno de los colores protagonistas de su guardarropa, reafirmando su apuesta por un estilo sofisticado y versátil. Getty Images

¿Por qué Meghan Markle casi siempre lleva blusas blancas?

La respuesta está en la filosofía de estilo que ha adoptado durante los últimos años, Meghan apuesta por un clóset cápsula, es decir, una selección de prendas versátiles, de excelente confección y fáciles de combinar entre sí. En ese contexto, la blusa blanca es una de las piezas más funcionales. Puede llevarse con pantalones de lino, jeans rectos, faldas midi o trajes sastre, adaptándose tanto a un compromiso formal como a un look relajado para el día a día.

Además, el color blanco transmite limpieza, elegancia y naturalidad, tres conceptos que la duquesa de Sussex ha convertido en parte de su identidad estética.

Meghan Markle demuestra que una blusa blanca clásica es la base perfecta para un traje sastre en tonos neutros, una de las fórmulas de estilo que más repite para proyectar sofisticación. GETTY IMAGES

El secreto detrás del estilo elegante de Meghan Markle

Otro de los motivos por los que Meghan Markle recurre constantemente a las blusas blancas es su preferencia por la estética del lujo silencioso o bien quiet luxury. Esta tendencia prioriza prendas de calidad, cortes impecables y una paleta de colores neutros por encima de logotipos llamativos o diseños excesivos. La duquesa suele combinar sus blusas con pantalones de vestir de cintura alta, jeans de mezclilla recta o faldas, añadiendo accesorios discretos en tonos dorados y bolsos estructurados que elevan el conjunto sin restarle sencillez.

Este equilibrio hace que sus estilismos se perciban elegantes, modernos y fáciles de replicar.

Meghan Markle apuesta por un top blanco de inspiración minimalista combinado con pantalones de cintura alta, una propuesta que confirma su preferencia por los básicos atemporales y la paleta de colores neutros. Getty Images

Cómo combinar una blusa blanca al estilo de Meghan Markle

Si quieres recrear el estilo de Meghan Markle, la clave está en apostar por prendas de buena calidad y colores neutros.

Puedes combinar una blusa blanca con:

Pantalones sastre en tonos beige, camel o blanco.

Jeans rectos de mezclilla azul oscura.

Faldas midi satinadas.

Pantalones de lino durante el verano.

Blazers estructurados en tonos arena, negro o gris.



Completa el look con joyería minimalista, mocasines, bailarinas o zapatillas de tacón de punta fina para conseguir un resultado sofisticado sin esfuerzo.

Las blusas blancas nunca pasan de moda

La blusa blanca sigue siendo una de las prendas imprescindibles del guardarropa femenino.

En el caso de Meghan Markle, esta pieza se ha convertido en un auténtico sello personal, demostrando que un básico bien elegido puede ser mucho más poderoso que cualquier tendencia pasajera.

El estilo de Meghan Markle apuesta por la elegancia atemporal

En los últimos años, Meghan Markle ha consolidado una imagen que se aleja de las modas efímeras para apostar por prendas capaces de mantenerse vigentes durante mucho tiempo. Su gusto por las blusas blancas refleja precisamente esa filosofía, invertir en básicos de calidad que puedan combinarse de múltiples maneras y adaptarse a cualquier ocasión.

La blusa blanca representa la esencia de su estilo, discreto, refinado y pensado para perdurar, además este color hace que la la cara se vea mas iluminada y limpia esa es otra de las razones por la que esta prenda siga siendo tan importante.