¿Qué color vestir el 24 de diciembre? Charlene de Mónaco apuesta por el suéter acinturado para un outfit navideño elegante

Si hay una época ideal para lucir nuestros looks más elegantes, es la Nochebuena. Y este año, una de las royals más observadoras de Europa ha dejado claro cuál es el color estrella para el 24 de diciembre: el rojo burdeos, profundo, elegante y atemporal.

Con un suéter estructurado, mangas amplias tipo capa y un cinturón que define la cintura con sutileza, la princesa ofrece la inspiración perfecta para un atuendo festivo que combina calidez, estilo y sofisticación. ¿La clave? Un conjunto que equilibra tradición navideña con un toque moderno y refinado.

Rojo intenso: el color navideño que nunca falla

El rojo es un clásico de la Navidad, pero esta temporada se lleva en tonos más profundos y sobrios, justo como el que luce la Royal. Este matiz de rojo vino o burdeos aporta elegancia instantánea, ilumina la piel y se siente más sofisticado que los tonos brillantes del cereza o el caramelo.

Además es perfecto para quienes desean verse festiva sin caer en lo muy obvio pues este color aporta calidez, resalta la presencia y combina con prácticamente cualquier accesorio en tono negro, nude, dorado o incluso en su misma paleta apostando por otros rojos quemados.

El suéter asinturado: la prenda que estiliza sin esfuerzo

El protagonista del look es un suéter grueso de punto, de silueta recta pero con mangas amplias tipo capa que aportan movimiento y un aire majestuoso. Lo más destacado de esta prenda es el cinturón a juego que ayuda a marcar la cintura y crear un efecto reloj de arena muy favorecedor sobre la silueta.

Esta combinación convierte una prenda invernal sencilla en una declaración de elegancia completamente navideña, por lo que esta es una opción ideal para la cena del 24 gracias a su calidez, comodidad y sofisticación para una noche especial.

Complementos al look: camisa blanca + rojo vino

Debajo del suéter, la princesa llevó una camisa blanca impecable, creando un contraste que elevó aún más el outfit. El cuello blanco asomado aporta luz al rostro, mientras que las mangas ligeramente visibles equilibran la textura del tejido de punto. Esta mezcla entre lo formal e invernal es perfecta para quienes buscan un look navideño refinado sin complicaciones.

Esta no es la primera vez que la Royal apuesta por esta fórmula, pues en una aparición pasada durante el evento “La Navidad de Frankie”, Charlene recurrió a la camisa blanca, pero esta vez complementándola con un saco color camel y unos pantalones de mezclilla de pierna ancha, una alternativa invernal perfecta para llevar a un entorno formal como el que se requiere en la oficina.

Así que si buscas replicar el atuendo de la princesa, solo necesitas buscar un suéter rojo oscuro, una camisa blanca clásica y un cinturón que estilice tu silueta.

Este look demuestra cómo un suéter acinturado en color rojo profundo puede convertirse en la elección perfecta para el 24 de diciembre. Con su elección sofisticada, cálida y con un aire navideño, Charlene de Mónaco nos dio la inspiración ideal para lucir un outfit navideño para vernos arregladas sin perder como unidad esta Nochebuena.