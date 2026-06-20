¿Qué hace Kate Middleton en casa? El hábito por el que el príncipe William dice que es “notoriamente mala”

Cuando pensamos en Kate Middleton, solemos imaginar a una futura reina impecable, siempre elegante y siguiendo el protocolo al pie de la letra. Sin embargo, dentro de casa la historia parece ser muy diferente. Según ha contado el propio príncipe William en distintas ocasiones, la princesa de Gales tiene un hábito doméstico que probablemente muchas personas reconocerán de inmediato: le cuesta mantener el orden con sus cosas.

La confesión, que comenzó como una broma familiar, ha vuelto a llamar la atención porque muestra una faceta mucho más relajada y cotidiana de Kate. De hecho, William llegó a decir que su esposa es “notoriamente mala” para recoger la ropa y otros objetos que va dejando por la casa, un detalle que ha sorprendido a quienes la ven como una de las mujeres más perfeccionistas de la realeza.

El hábito de Kate Middleton que sorprendió a sus seguidores

La anécdota surgió durante una conversación informal en la que el príncipe William habló sobre la convivencia familiar. Entre risas, comentó que Kate suele dejar ropa y pertenencias en distintos lugares de la casa, algo que él mismo ha tenido que aceptar con el paso de los años.

Aunque se trató de un comentario ligero y sin intención de criticar, la confesión llamó la atención porque rompe por completo con la imagen pública que la princesa proyecta durante sus compromisos oficiales.

Acostumbrados a verla perfectamente arreglada y cuidando cada detalle de sus apariciones, muchos seguidores se sorprendieron al descubrir que, como cualquier persona, también tiene pequeñas costumbres domésticas que no son precisamente perfectas.

Detrás de los vestidos impecables, las joyas históricas y los compromisos reales, Kate Middleton también tiene pequeñas costumbres que la acercan a millones de personas. Getty Images

La vida familiar que Kate y William intentan proteger

Más allá de la anécdota, el comentario también ofrece una mirada poco habitual a la vida privada de los príncipes de Gales. Desde hace años, Kate Middleton y el príncipe William han intentado construir un entorno familiar lo más normal posible para sus hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

La familia vive en Adelaide Cottage, dentro de los terrenos de Windsor, donde han buscado una dinámica más discreta y alejada del exceso de formalidades que tradicionalmente rodea a la monarquía.

Por qué esta confesión ha dado tanto de qué hablar

Las búsquedas sobre cómo es Kate Middleton en casa y la vida privada de la princesa de Gales suelen despertar enorme interés porque permiten conocer una faceta mucho más auténtica de una de las mujeres más observadas del mundo.

Lejos de los vestidos de gala, las joyas históricas y los actos oficiales, esta historia muestra a una madre de familia que comparte hábitos y pequeños defectos con millones de personas.

La confesión de William no ha generado polémica, sino todo lo contrario. Para muchos seguidores, saber que Kate Middleton también deja ropa fuera de lugar o tarda en recoger sus cosas la hace más cercana y humana.

