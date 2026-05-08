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¿Qué pasó con el expríncipe Andrés? Reportan amenaza cerca de su hogar y pide recuperar escolta oficial

Cuando parecía mantenerse alejado del foco mediático, el expríncipe Andrés volvió a convertirse en noticia. Un hombre encapuchado habría protagonizado un incidente cerca de su casa y el episodio reabrió el debate sobre su seguridad personal.

Mayo 08, 2026 • 
Karen Luna
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¿Qué pasó con el expríncipe Andrés? Reportan amenaza cerca de su hogar y pide recuperar escolta oficial

Getty Images

El nombre del expríncipe Andrés volvió a colocarse en el centro de la conversación pública en Reino Unido después de que varios medios británicos reportaran un alarmante incidente cerca de su residencia en Sandringham. Según la información difundida, el hermano menor del rey Carlos III habría sido confrontado por un hombre encapuchado mientras paseaba a sus perros, situación que lo dejó “muy afectado” y reavivó el debate sobre su seguridad personal.

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De acuerdo con reportes de la policía de Norfolk, el incidente ocurrió en el poblado de Wolferton, cerca de la finca de Sandringham, donde actualmente reside Andrés Mountbatten-Windsor tras alejarse de la vida pública. Las autoridades informaron que un hombre fue arrestado por presunto comportamiento intimidatorio y posesión de un arma ofensiva.

El expríncipe Andrés habría huido del lugar

Medios británicos aseguran que el hombre llevaba un pasamontañas y comenzó a acercarse gritando mientras Andrés caminaba acompañado por un miembro de seguridad privada. Ante la situación, el expríncipe habría corrido hacia su automóvil y abandonado rápidamente la zona.

Aunque el Palacio de Buckingham no ha emitido comentarios oficiales, la noticia ha generado una nueva conversación alrededor de la protección que recibe Andrés desde que perdió sus funciones reales y la seguridad financiada por el Estado en 2022, tras el escándalo relacionado con Jeffrey Epstein.

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Cuando parecía mantenerse alejado del foco mediático, el expríncipe Andrés volvió a convertirse en noticia. Un hombre encapuchado habría protagonizado un incidente cerca de su casa y el episodio reabrió el debate sobre su seguridad personal.

Getty Images

¿Por qué pide recuperar su escolta oficial?

Tras este episodio, personas cercanas al expríncipe aseguran que considera insuficiente su actual esquema de seguridad y busca recuperar protección financiada con recursos públicos. Según reportes recientes, Andrés cuenta actualmente con seguridad privada, pero no con el mismo nivel de resguardo que tenía cuando era miembro activo de la familia real.

El tema ha causado polémica en Reino Unido, especialmente porque muchos consideran que, después de haber sido apartado de sus deberes reales, no debería volver a recibir protección pagada por los contribuyentes. Aun así, el incidente volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan figuras públicas tan conocidas, incluso aquellas alejadas oficialmente de la monarquía.

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Por ahora, la investigación continúa y el hombre detenido ya enfrenta varios cargos relacionados con conducta amenazante. Mientras tanto, el expríncipe Andrés permanece bajo fuerte atención mediática en uno de los momentos más delicados para su imagen pública.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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