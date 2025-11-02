¿Qué significa que la reina Letizia no se pinte las uñas y las lleve al natural? Esto dice la psicología

La reina Letizia es sinónimo de estilo y elegancia, pues para cada evento real elige su estilismo cuidadosamente para lucir siempre impecable y sofisticada, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes buscan un look sobrio y elegante.

Sin embargo, hay un detalle de su estilo que siempre ha llamado la atención, y es que la reina Letizia es la única royal que no lleva manicure en sus manos y prefiere siempre llevar las uñas al natural, lo que esconde un gran significado.

¿Por qué la reina Letizia no se pinta las uñas? Esto dice sobre su personalidad

Muchos especialistas en realeza aseguran que la decisión de la reina Letizia de llevar sus uñas al natural y sin esmaltes, radica en la practicidad, pues con una agenda ajetreada, no tiene que preocuparse de hacer espacio para acudir al salón.

Sin embargo, la psicología ha encontrado otra respuesta a esta elección, el psicólogo Ángel Luis Guillén, asegura que las personas que suelen llevar las uñas al natural, se caracterizan por tener una personalidad práctica y segura de sí mismas.

“Son personas que priorizan la naturalidad y la funcionalidad sobre la apariencia, y que tienden a sentirse cómodas sin necesidad de adornos externos”, asegura. “Esta elección puede reflejar una mentalidad perfeccionista y minimalista, donde la coherencia entre lo que se es y lo que se muestra tiene más peso que seguir las tendencias”.

El psicólogo asegura que al llevar las uñas sin color, la reina Letizia busca transmitir sencillez, autenticidad y confianza.

Por qué no se pinta las uñas la reina Letizia Getty Images

¿Qué dice el protocolo real sobre las uñas?

Durante muchos años se ha tenido la creencia de que las mujeres de la realeza no tienen permitido llevar colores extravagantes o llamativos en las uñas, y en su lugar deben usar tonos nude para un look elegante y cuidado, pero natural.

Se dice que fue la reina Isabel II quien impuso esta regla, pues ella prefería usar estos tonos naturales en sus uñas; sin embargo, se dice que esta regla está implícita y no escrita, es decir, no es formal.

Algunas royals como la princesa Diana, Kate Middleton, Máxima de Holanda o Mary de Dinamarca, han sorprendido al llevar tonos vibrantes en las uñas, dejando claro que el protocolo no tiene nada qué ver con la elección de su nail art.

