Quién era Kevin Burke, el hombre que Camilla Parker amó antes que a Carlos III

Se sabe relativamente poco acerca de la vida pasada de Camilla Parker Bowles, previa a su adscripción a la casa de Windsor. Sin embargo, dos de las historias de mayor dominio entre el imaginario público son aquellas que la actual reina consorte vivió al lado de quien es el padre de sus hijos, el oficial retirado Andrew Parker Bowles, y por supuesto el polémico relato que vivió al lado del hijo mayor de Isabel II, quien la llevó a ocupar el trono a sus 75 años de edad.

Paralelo a estos pasajes de romance, Camilla Rosemary Shand experimentó el enamoramiento al lado de otro hombre, cuyo nombre todavía ronda sobre el misterio , pero que, con motivo de su fallecimiento, volvió a ser tendencia entre el reino.

Su nombre es Kevin Burke y se le conoce también por ser el primer amor de la reina Camilla y por ser hijo de dos reconocidas personalidades de la época de los 60´s.

Datos sobre la biografía de Kevin Burke

El nombre de Kevin Burke volvió a resonar entre los royals por su fallecimiento The Times UK

Kevin falleció en agosto de 2023 a los 77 años de edad y su funeral se realizó casi un mes después, el 5 de septiembre, aunque no se tienen testigos de que Camilla haya acudido a darle el último adiós.

Burke fue hijo de Sir Aubrey Burke, vicepresidente de la empresa fabricante de aviones Hawker Siddeley y de una de las anfitrionas más glamurosas de la alta sociedad de la época, Laura Rosalind Norman, hija de un baronet y nieta de un barón.

Ante la influencia de sus padres, Kevin pudo estudiar en Eton y dedicarse el resto de su vida a los negocios, contando en su historial con el logró de haber sido el primer hombre que logró enamorar a “Milla”.

Cómo se conocieron Kevin Burke y Camilla Parker y cómo terminó su relación

Camila Parker en su juventud Tim Graham

Ambos jóvenes, se conocieron en 1965 durante una fiesta organizada en un exclusivo club de Knightsbridge por el Mayor Bruce y de acuerdo a lo relatado por el empresario en el libro The Duchess of Cornwall: Camilla’s Story and Secrets, su enamoramiento surgió a primera vista. Sin embargo, el misterioso hombre también relata que este romance fue breve porque pocos meses después, cuando él buscaba a Parker, ella lo rechazaba diciendo que “estaba ocupada en bailes en Londres”, lo cual no era una mentira.

Años después en 1970 Camilla se encontraría por primera vez con el entonces príncipe Carlos y en 1973 se casaría con el que fuera padre de sus dos hijos: Tom y Laura, olvidando casi por completo su romance de adolescencia.