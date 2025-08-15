Suscríbete
Belleza

Fleco wispy bang: 5 formas de usar el flequillo que le queda a todas y rejuvene a los 50+

El wispy bang se ha posicionado como el flequillo ideal para transformar tu imagen, gracias a su versatilidad y a su capacidad de aportar frescura y juventud, tanto a los 50+ como a cualquier edad.

August 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Monica Bellucci lleva fleco wispy bang

Monica Bellucci lleva fleco wispy bang

Getty Images

El wispy bang se ha convertido en una de las tendencias más populares del verano, es uno de los flequillos más utilizados por las mujeres que buscan una apariencia más juvenil y sofisticada, sin tener que recurrir a cambios drásticos de looks, pero con resultados muy notorios.

Celebridades como Margot Robbie o Dakota Johnson suelen llevar este look fresco que resulta favorecedor a todas las edades y tipos de rostro.

Te podría interesar: 3 tipos de flequillo que dan volumen, quitan años y son tendencia este verano 2025

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Emma Watson.png
Belleza
5 peinados para pelo corto que rejuvenecen y disimulan la papada
July 01, 2025
 · 
Karen Luna

¿Cómo es el fleco wispy bang?

Es un fleco tenue que, a diferencia del fleco recto o tupido, es aireado y muy fácil de peinar que va muy bien a todo tipo de pelo, adaptándose sin problema a los diferentes largos de las melenas.

Su versatilidad es una apuesta segura para las mujeres que buscan una apariencia juvenil, sin tener que recurrir a cambios drásticos, ya que dulcifica las facciones del rostro y resta algunos años de encima.

La estilista Lucy Jones, no duda en recomendar el fleco wispy bang:

Un flequillo ligero define y angula el rostro, sin tener que optar por un flequillo más cuadrado. Aporta una estética sensual de los 70 a tu look y se puede llevar con cabello liso, rizado o ensortijado”.

Ideas para llevar el fleco wispy bang

Este fleco es ideal para todo tipo de pelo y muy favorecedor para todos los tipos de rostro, estas son solo algunas ideas de cómo los puedes llevar:

Recto y ultraligero

Ideal para quienes buscan un cambio sutil, ya que los mechones caen sobre la frente pero sin cubrirla totalmente, aportando un aire juvenil y delicado.

Con raya al medio

Este look te permite entrar dentro de las tendencias de los cortes boho, ya que el fleco se abre en dos, dejando ver la frente y creando un marco natural al rostro.

Wispy bang de lado

Al ser un flequillo largo y sutil, puedes peinarlo de lado para conseguir un look relajado y moderno, pero sin tanto volumen sobre el rostro.

Fundido con capas

Si tu melena ya tiene un corte en capas, puedes mezclar este fleco de una forma muy natural para darle movimiento y versatilidad.

Con ondas suaves

Es el fleco ideal para conseguir un estilo romántico, las ondas se combinan con el fleco para dar un aspecto elegante y femenino.

El wispy bang es la prueba de que menos es más a la hora de conseguir un cambio de look sutil pero que eleva tu estilo por mucho.

Cortes de pelo Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Mentiras, La Serie - Red Carpet
Belleza
Adiós balayage: Belinda presume el tinte rubio más elegante para recibir los 36 años
August 15, 2025
 · 
Karen Luna
¿Quién era Miss Rusia y por qué su muerte dejó tantas preguntas sin respuesta Aquí todos los detalles.png
Moda
¿Quién era Miss Rusia y por qué su muerte dejó tantas preguntas sin respuesta? Aquí todos los detalles
August 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Adriana Lima pide 15.9 millones de dólares por su mansión de Los Ángeles
Entretenimiento
Adriana Lima pone en venta su mansión de Los Ángeles con valor de 15.9 millones de dólares
August 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Corte de pelo boho de Jennifer Lawrence
Belleza
Jennifer Lawrence recibe los 35 con audaz corte de pelo que rejuvenece hasta 10 años
August 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez