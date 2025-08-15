Fleco wispy bang: 5 formas de usar el flequillo que le queda a todas y rejuvene a los 50+

El wispy bang se ha convertido en una de las tendencias más populares del verano, es uno de los flequillos más utilizados por las mujeres que buscan una apariencia más juvenil y sofisticada, sin tener que recurrir a cambios drásticos de looks, pero con resultados muy notorios.

Celebridades como Margot Robbie o Dakota Johnson suelen llevar este look fresco que resulta favorecedor a todas las edades y tipos de rostro.

¿Cómo es el fleco wispy bang?

Es un fleco tenue que, a diferencia del fleco recto o tupido, es aireado y muy fácil de peinar que va muy bien a todo tipo de pelo, adaptándose sin problema a los diferentes largos de las melenas.

Su versatilidad es una apuesta segura para las mujeres que buscan una apariencia juvenil, sin tener que recurrir a cambios drásticos, ya que dulcifica las facciones del rostro y resta algunos años de encima.

La estilista Lucy Jones, no duda en recomendar el fleco wispy bang:

“Un flequillo ligero define y angula el rostro, sin tener que optar por un flequillo más cuadrado. Aporta una estética sensual de los 70 a tu look y se puede llevar con cabello liso, rizado o ensortijado”.

Ideas para llevar el fleco wispy bang

Este fleco es ideal para todo tipo de pelo y muy favorecedor para todos los tipos de rostro, estas son solo algunas ideas de cómo los puedes llevar:

Recto y ultraligero

Ideal para quienes buscan un cambio sutil, ya que los mechones caen sobre la frente pero sin cubrirla totalmente, aportando un aire juvenil y delicado.

Con raya al medio

Este look te permite entrar dentro de las tendencias de los cortes boho, ya que el fleco se abre en dos, dejando ver la frente y creando un marco natural al rostro.

Wispy bang de lado

Al ser un flequillo largo y sutil, puedes peinarlo de lado para conseguir un look relajado y moderno, pero sin tanto volumen sobre el rostro.

Fundido con capas

Si tu melena ya tiene un corte en capas, puedes mezclar este fleco de una forma muy natural para darle movimiento y versatilidad.

Con ondas suaves

Es el fleco ideal para conseguir un estilo romántico, las ondas se combinan con el fleco para dar un aspecto elegante y femenino.

El wispy bang es la prueba de que menos es más a la hora de conseguir un cambio de look sutil pero que eleva tu estilo por mucho.

