Quién es Clément Vandenkerckhove, el hijo oculto del príncipe Lorenzo de Bélgica

El mundo de la realeza belga se sacudió recientemente luego de la revelación de que el príncipe Lorenzo de Bélgica, hermano del rey Felipe de Bélgica, reconoció públicamente a un hijo que, hasta ahora, había permanecido fuera del ojo público: Clément Vandenkerckhove (también estilizado como Clément Van Wanten).

El reconocimiento de Clément supone un cambio importante dentro de la monarquía, pues su llegada abre un nuevo capítulo en la vida personal del hermano del rey y en la historia de la Casa Real; sin embargo, luego del escándalo real, ¿quién es el hijo de Lorenzo?

¿Quién es Clément Van Wanten?

El joven, de 25 años, nació el 16 de agosto del 2000 y es fruto de la relación que el príncipe Lorenzo mantuvo en los años 90 con la cantante y actriz Iris Vandenkerckhove, más conocida como Wendy van Wanten. Wendy es una figura muy conocida en Bélgica gracias a su carrera musical y participación en televisión, por lo que Clément no es del todo ajeno a los reflectores, aunque siempre se mantuvo con un perfil bajo.

A pesar de que su existencia no era un secreto absoluto, nunca se había dado reconocimiento formal por parte del príncipe. Luego de años de rumores, Lorenzo hizo público a través de un comunicado de prensa que Clément era su hijo, confirmando la noticia que ya estaba en aras de ser develada luego del documental “Clément, Son Of…”, donde el propio joven habla por primera vez de su historia y deseo de llevar una vida normal.

Una nueva pieza en la familia real belga

Aunque hasta el momento se desconoce el motivo real que motivó al príncipe a reconocer de forma oficial a Clément, su reconocimiento representa su entrada oficial a la historia de la monarquía belga. De acuerdo con el protocolo real, según informan los medios belgas, al ser descendiente masculino del rey Alberto II, podría ostentar el título de Su Alteza Real Clément, Príncipe de Bélgica, Príncipe de Sajonia-Coburgo, aunque su reconocimiento no afectaría al trono belga.

Clément Van Wenten. VTM

El futuro de Clément tras el reconocimiento

Este hecho abre un capítulo inesperado dentro de la familia, pues, hasta ahora, Lorenzo había sido conocido únicamente por su matrimonio con la princesa Clara de Bélgica, con quien tiene tres hijos: Luisa, Nicolás y Aymeric. El reconocimiento de Clément supone un giro importante en la vida pública del príncipe y en la percepción que se tiene de su figura dentro de la Casa Real.

Aunque él mismo, en el documental, ha expresado que su prioridad es llevar una vida normal, reconociendo su origen sin que eso lo defina por completo.

Hoy, el reconocimiento de Clément Vandenkerckhove marca un giro inesperado para la monarquía belga y abre espacio a una reflexión sobre la importancia de la identidad personal, más allá de los protocolos y los títulos reales.