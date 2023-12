Quién es Hisahito, el discreto chico que algún día será emperador de Japón

En Japón pervive la ley sálica, aun cuando se discutió tras el nacimiento, en 2001, de Aiko, la única hija del entonces príncipe y hoy emperador Naruhito. El 8 de noviembre de 2020 se hizo oficial lo que se esperaba hacía años: Fumihito, hermano del monarca, es el heredero al trono del crisantemo y, después de él, su único hijo varón, Hisahito.

La leyenda cuenta que Fumihito y Kiko, su mujer, buscaron un tercer hijo (y que fuera varón). Esto después de ver que Naruhito y su esposa Masako no tendrían más hijos. Masako padece depresión y se dice que, por la presión que tuvo para dar un heredero, no logró embrazarse.

Fumihito y Kiko recibieron a Hisahito en septiembre de 2006. Ellos ya tenían 40 años y dos hijas (Mako y Kako, entonces de 15 y 12 años). Con la llegada del bebé varón, la presionada familia imperial japonesa sintió alivio.

¿Quién es Hisahito?

“Longevo, tranquilo y esperanzador” eso significa Hisahito, quien recibió su propio emblema, el pino parasol, cuando nació y que se ve en todas sus pertenencias.

De pequeño, el joven estudió en la secundaria de la Universidad de Ochonomizu y cuando ingresó, en una de las pocas veces que ha hablado en público de su hijo, Fumihito comentó que deseaba que Hisahito tuviera una vida escolar “lo más rica posible compartiendo experiencias con sus compañeros”.

Con lo que el heredero no contaba era con que sólo un año después, 2019, un hombre ingresara hasta el pupitre del chico y dejara dos cuchillos. Aunque el salón estaba vacío y no hubo heridos, no en vano Fumihito y Kako cuidan mucho la privacidad de su hijo pequeño.

Fumihito, hermano del monarca, es el heredero al trono del crisantemo y, después de él, su único hijo varón, Hisahito. AFP

Actualmente, ¿qué estudia Hisahito?

Durante la pandemia, Hisahito tomó clases de manera híbrida y ha asistido a conferencias y excursiones, como una en la que convivió con personal discapacitado de una floristería. También participó en un festival estudiantil y junto a sus compañeros publicó un video de las entrevistas que realizaron a varias personas sobre la pandemia.

En marzo ganó el concurso de literatura juvenil en Kitakyushu con un texto sobre un viaje a las islas Ogasawara con su mamá. En agosto estuvo en un evento en línea para conmemorar el aniversario del tsunami de 2011, y luego en los cinco años de los terremotos en Kumamoto, donde estuvo con supervivientes.

Actualmente, Hisahito estudia en el instituto de la Universidad de Tsukuba en Otsuka, Tokio, desde el año pasado.

Así, paso a pasito, el joven príncipe Hisahito hace las actividades de cualquier estudiante y se adentra en otras que serán cotidianas cuando sea emperador. Pero para eso, y para que la presión de dar un heredero varón caiga sobre la familia imperial de nuevo, faltan muchos años.