Realeza

¿Quién es la princesa más rica del mundo? ¡Ni Kate Middleton ni Charlene de Mónaco!

Existe una discreta princesa que posee una millonaria cantidad y lo sorprendente es que está alejada de las pantallas.

September 23, 2025 • 
Karen Luna
Kate Middleton con jersey blanco

Getty Images

Cuando pensamos en princesas millonarias, vienen a nuestras mentes Kate Middleton o Charlene de Mónaco, sin embargo, la verdadera princesa más rica del mundo es María Carolina de Liechtenstein, una heredera discreta que ha sabido mantener su fortuna alejada de los reflectores.

¿Quién es María Carolina de Liechtenstein?

María Carolina es hija del príncipe Hans-Adam II, soberano de Liechtenstein, y hermana del príncipe heredero Alfonso de Liechtenstein. A diferencia de otras casas reales, la familia de Liechtenstein ha mantenido una vida privada muy reservada, lo que ha contribuido a que su riqueza no sea tan conocida públicamente.

¿Por qué es la princesa más rica?

La fortuna de María Carolina proviene principalmente de la Fundación Príncipe de Liechtenstein, un conglomerado que gestiona activos en sectores como banca, bienes raíces, arte y agricultura. Aunque la familia real posee propiedades en todo el mundo, la fundación es la principal fuente de su riqueza.

María Carolina de Liechtenstein.jpg

María Carolina de Liechtenstein será una de las royals que contraiga matrimonio el próximo año

Casa Real de Liechtenstein

¿Cuánto es su fortuna?

Se estima que la fortuna de María Carolina supera los $4.5 mil millones de dólares, colocándola en la cima de las princesas más ricas del mundo. Esta cifra supera con creces las estimaciones de otras figuras reales, como la princesa Charlotte de Cambridge, cuya riqueza se calcula en alrededor de $4.4 mil millones de dólares, según el Evening Standard.

¿Por qué no es tan conocida?

La discreción de la familia de Liechtenstein ha sido clave para mantener su fortuna fuera del ojo público. A diferencia de otras casas reales que están constantemente en los medios, la familia de Liechtenstein prefiere mantener un perfil bajo, lo que los ha ayudado a que su riqueza no sea tan llamativa.

¿Qué significa esto para la realeza?

El caso de María Carolina demuestra que la riqueza real no siempre se mide por la cantidad de atención mediática que recibe una familia. Incluso, para ella la verdadera fortuna se encuentra en la discreción y en la gestión inteligente de los activos familiares.

kate middleton Charlène de Mónaco
