¿Quién es Leopoldo Maduro Vollmer? Conoce al latino que se casó con la princesa más rica de Europa

El pasado 30 de agosto se celebró una de las bodas más esperadas del principado, se trata del enlace entre la princesa María Carolina de Liechtenstein, nieta del príncipe soberano Hans-Adam II, con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer.

¿Dónde y cómo fue la boda de María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer?

Varios de los miembros más notables de la realeza se dieron cita en la Catedral de Vaduz, un templo de estilo neogótico del siglo XIX, ubicado a orillas del río Rin, que alberga la cripta de los miembros de la Casa Real, donde se celebró la ceremonia religiosa.

Alrededor de las 11 de la mañana, el empresario venezolano subió las escaleras acompañado por su familia y algunos miembros de la Casa Real de Liechtenstein. Minutos más tarde, María Carolina ingresó a la catedral del brazo de su padre, el Príncipe heredero Alois.

¿Quién es María Carolina de Liechtenstein?

Nació el 17 de octubre de 1996 en Grabs, Suiza, es la segunda de los cuatro hijos de los príncipes herederos Alois y Sophie de Baviera y, tras estudiar moda en la prestigiosa Parsons School of Design, en París y Nueva York, sigue vinculada a la industria.

Algunos reportes estiman que la fortuna de la princesa está calculada en 7.2 mil millones de dólares, convirtiéndola en una de las princesas más adineradas de Europa.

Boda de María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer Getty Images

¿Quién es Leopoldo Maduro Vollmer, esposo de María Carolina de Liechtenstein?

Leopoldo Maduro Vollmer nació en Caracas, Venezuela. el 28 de octubre de 1990. Es el primogénito de Francisco Maduro y Sofía Vollmer y forma parte de una destacada familia con amplia trayectoria empresarial.

Es un ejecutivo financiero y gestor de inversiones que realizó sus estudios en el colegio San Ignacio de Loyola en Caracas, y más tarde continuó su formación en Harrow School, en Inglaterra.

Tras sus estudios universitarios, se especializó en banca de inversión y gestión de inversiones en instituciones internacionales y actualmente se le reconoce como un banquero de inversión con experiencia global.

