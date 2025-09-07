Suscríbete
Realeza

¿Quiénes son los mejores amigos de la princesa Leonor? Así es su círculo más cercano

La princesa Leonor mantiene un círculo reducido pero leal, ya que es muy cuidadosa con las personas que la rodean. ¿Quiénes son sus mejores amigos?

September 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
El perfume favorito de la princesa Leonor

Quiénes son los amigos de la princesa Leonor

Getty Images

La princesa Leonor, heredera al trono de España, se ha consolidado como una de las jóvenes más influyentes del mundo. A sus 19 años es plenamente consciente de la relevancia de su papel en el futuro de su país; no obstante, también desea, como cualquier chica de su edad, disfrutar de amistades cercanas con quienes compartir momentos de diversión y complicidad.

Te podría interesar: ¡La princesa Leonor y la infanta Sofía mejores amigas! Esta es la selfie que lo confirma

También puedes leer:
Princesa Leonor
Realeza
La polémica actitud de la princesa Leonor que manchó su imagen por primera vez
October 30, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Kate Middleton_princesa Leonor.jpg
Realeza
¿Quién es la princesa más alta? Descubre cuánto miden las royals (de Kate Middleton a Leonor de Borbón)
October 26, 2024
 · 
Shareni Pastrana

¿Quién es la mejor amiga de la princesa Leonor?

De acuerdo con diferentes medios españoles, su hermana, la infanta Sofía, es la mejor amiga de Leonor, pues tiene plena confianza en ella y sin duda, es un pilar fundamental para su futuro como reina de España.

Sofía no solo es la mejor cómplice de Leonor, también le da consejos valiosos sobre sus discursos ante la prensa y le aporta grandes ideas.

Te podría interesar: Estos son los consejos que la infanta Sofía le da a su hermana Leonor para escribir sus discursos

princesa leonor y la infanta sofía

Después de meses alejadas, la princesa Leonor y la infanta Sofía pudieron disfrutar de una reunión a solas

Instagram. @casareal.es

¿Cómo es el círculo cercano de la princesa Leonor?

Sin embargo, Sofía no es la única amiga con la que cuenta Leonor, pues a lo largo de su vida, ha consolidado lindas amistades, fuera de los miembros de la realeza, a los que elige con mucho cuidado.

Leonor tiene un ojo increíble, al igual que su padre. Ve por qué se le acerca la gente; y el valor de la confianza y la lealtad lo lleva escrito a fuego”, reveló un medio español sobre los valores que busca Leonor en las personas, antes de ofrecer su amistad.

princesa Leonor

Amistades de la princesa Leonor

Getty Images

Se dice que la hija de Letizia y Felipe, tiene una mejor amiga desde que son pequeñas, pero ha preferido permanecer en el anonimato; sin embargo, se dice que cada vez que la princesa se encuentra en Madrid, tratan de hacer planes juntas.

Por otra parte, Leonor también hizo buenos amigos durante estancia en Gales, y recientemente se le vio con un grupo de amigos de la Academia Militar, con los que sale de vez en cuando a divertirse.

El entorno más cercano de la princesa Leonor se ha mantenido en reserva, no solo por preservar su privacidad, sino también para proteger la identidad de quienes la acompañan.

princesa Leonor Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable
Belleza
¿Cuál es el secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable después de los 50? La actriz lo revela
September 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas velvet o terciopelo
Belleza
Uñas velvet: 8 estilos irresistibles que imitan la suavidad del terciopelo
September 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La inesperada petición de Foreigner ¡quieren tocar en la boda de Taylor Swift!.png
Entretenimiento
La inesperada petición de Foreigner: ¡quieren tocar en la boda de Taylor Swift!
September 07, 2025
 · 
Lily Carmona
Celebrity Sightings - Day 11 - The 82nd Venice International Film Festival
Belleza
Emma Watson presume las uñas minimalistas que arrasarán el 2025, durante el Festival de Venecia
September 07, 2025
 · 
Karen Luna