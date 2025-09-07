¿Quiénes son los mejores amigos de la princesa Leonor? Así es su círculo más cercano

La princesa Leonor, heredera al trono de España, se ha consolidado como una de las jóvenes más influyentes del mundo. A sus 19 años es plenamente consciente de la relevancia de su papel en el futuro de su país; no obstante, también desea, como cualquier chica de su edad, disfrutar de amistades cercanas con quienes compartir momentos de diversión y complicidad.

Te podría interesar: ¡La princesa Leonor y la infanta Sofía mejores amigas! Esta es la selfie que lo confirma

¿Quién es la mejor amiga de la princesa Leonor?

De acuerdo con diferentes medios españoles, su hermana, la infanta Sofía, es la mejor amiga de Leonor, pues tiene plena confianza en ella y sin duda, es un pilar fundamental para su futuro como reina de España.

Sofía no solo es la mejor cómplice de Leonor, también le da consejos valiosos sobre sus discursos ante la prensa y le aporta grandes ideas.

Te podría interesar: Estos son los consejos que la infanta Sofía le da a su hermana Leonor para escribir sus discursos

Después de meses alejadas, la princesa Leonor y la infanta Sofía pudieron disfrutar de una reunión a solas Instagram. @casareal.es

¿Cómo es el círculo cercano de la princesa Leonor?

Sin embargo, Sofía no es la única amiga con la que cuenta Leonor, pues a lo largo de su vida, ha consolidado lindas amistades, fuera de los miembros de la realeza, a los que elige con mucho cuidado.

“Leonor tiene un ojo increíble, al igual que su padre. Ve por qué se le acerca la gente; y el valor de la confianza y la lealtad lo lleva escrito a fuego”, reveló un medio español sobre los valores que busca Leonor en las personas, antes de ofrecer su amistad.

Amistades de la princesa Leonor Getty Images

Se dice que la hija de Letizia y Felipe, tiene una mejor amiga desde que son pequeñas, pero ha preferido permanecer en el anonimato; sin embargo, se dice que cada vez que la princesa se encuentra en Madrid, tratan de hacer planes juntas.

Por otra parte, Leonor también hizo buenos amigos durante estancia en Gales, y recientemente se le vio con un grupo de amigos de la Academia Militar, con los que sale de vez en cuando a divertirse.

El entorno más cercano de la princesa Leonor se ha mantenido en reserva, no solo por preservar su privacidad, sino también para proteger la identidad de quienes la acompañan.

