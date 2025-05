Revelan cómo fue el último encuentro del príncipe Harry y Carlos III antes de su distanciamiento definitivo

En sus dos años siendo oficialmente el rey de Inglaterra, Carlos III ha protagonizado diversas situaciones mediáticas, incluyendo un conflicto con el príncipe Harry que parecería estar en un punto irreversible. Prueba de ello, la reunión que tuvieron previo a dejarse de hablar de manera definitiva, de la cual ya transcurrió un año.

Así fue la reunión exprés entre el príncipe Harry y Carlos III antes de su ruptura

De acuerdo con información de The Mirror, la última vez que Carlos III y el príncipe Harry se encontraron fue cuando el monarca hizo público su diagnóstico de cáncer, pero duraron menos de 15 minutos conversando, tiempo que fue documentado por la escritora Lady Colin Campbell. “Tengo entendido que la reunión duró exactamente 12 minutos. No 30 ni 45. Y fue Harry el que se encargó, sin ningún tipo de invitación, de subir a un avión e informar a la oficina del rey sobre su llegada”.

Carlos III y el príncipe Harry se habrían visto por última vez hace más de un año Getty Archivo

La brevedad de esta cita resultó llamativa debido a que ya era conocido que padre e hijo llevaban tiempo sin contacto debido a sus rencillas familiares, que se agravaron con la publicación del libro Spare, pero sobre todo porque se trató de una ocasión en la que hablaron sobre un tema sumamente delicado, como lo fue la enfermedad. Por otra parte, también se aclaró que el príncipe William no estuvo presente, ni mostró ningún interés en ver a su hermano menor.

¿Qué dijo el príncipe Harry de Carlos III? Así anunció sus anhelos de reconciliación

Esta revelación que pone en evidencia el delicado estado en el que se encuentra la convivencia de los integrantes de la Familia Real, llega tan solo unos días después de que Enrique de Sussex admitió públicamente que le gustaría solucionar los problemas con su padre. Así lo hizo saber durante una entrevista concedida a la BBC, donde mencionó que espera poder dejar estas cuestiones atrás y acercarse al resto de la corona.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando. No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, mencionó el esposo de Meghan Markle, refiriéndose a su fallida contienda legal por recuperar los servicios de protección que le fueron retirados al renunciar a sus obligaciones reales.