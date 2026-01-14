Revelan destino turístico de Kate Middleton y el príncipe William mientras el príncipe Harry esté en Reino Unido

Hace tan solo unos días se hacía pública la noticia de que el príncipe Harry se estaba preparando para regresar a Reino Unido por un asunto legal. Por supuesto que esta nueva visita ha generado interés entre los fanáticos de la realeza, especialmente al revelarse que Kate Middleton y el príncipe William estarían cumpliendo con un compromiso oficial en Escocia, varios kilómetros lejos de Londres, evento que coincidiría con los días en que el duque de Sussex hiciera su regreso.

La coincidencia de las fechas no ha pasado desapercibida y ha generado incertidumbre sobre la razón de este viaje. ¿Buscará evitar al príncipe Harry?

Kate Middleton y el príncipe William viajan a Escocia

Los príncipes de Gales estarían visitando de manera oficial Escocia el próximo 21 de enero como parte de un compromiso institucional, siendo la Academia Nacional de Curling en Stirling su primera parada. En este lugar se reunirán con los equipos olímpicos y paralímpicos de curling de Gran Bretaña con el objetivo de verificar los preparativos rumbo a los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

¿Cuál es la verdadera razón por la que los príncipes de Gales viajen mientras la visita de Harry?

Según se ha informado, Kate y William también visitarán Radical Weavers, un estudio dedicado al tejido artesanal que también tiene función como organización benéfica y el cual busca preservar la herencia histórica del tartán escocés.

Esta visita permitirá a los príncipes acercarse a una iniciativa que busca apoyar a diversas comunidades que se dedican a la creación de mantas y textiles para personas que lo necesitan.

Los príncipes de Gales no coincidirán con el duque de Sussex durante su visita. Getty Images

El príncipe Harry regresa a Reino Unido

Mientras que William y Kate se encuentran cumpliendo con su agenda oficial en Escocia, el príncipe Harry regresará a Londres para asistir a la apertura de un juicio en el Tribunal Superior, actividad que forma parte de las demandas legales en contra de Associated Newspapers.

El Duque se reunirá con figuras como Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost en la demanda a ANL, el editor del “Daily Mail” y del “Mail on Sunday”, por presunta recopilación de información de forma ilegal. Durante su visita tampoco se ha confirmado que el príncipe tendrá una reunión con el rey Carlos III, pues este también tiene un compromiso oficial en Escocia que está programado para el 19 de enero.

Sin embargo, el duque y su familia aún tienen prevista una visita al Reino Unido, la cual se estima que suceda en verano.

A pesar de que esta coincidencia entre las agendas ha despertado la curiosidad de algunos sobre la intención de Kate Middleton y el príncipe William de mantenerse alejados del príncipe Harry durante su visita a Reino Unido, la realidad es que han sido los compromisos oficiales de cada uno los que han logrado que se mantenga el “distanciamiento”.