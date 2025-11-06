Revelan el dulce regalo que el príncipe William le dio a la madre de Shawn Mendes por su cumpleaños

En medio de tantos compromisos reales y proyectos para salvar el medio ambiente, el príncipe William ha tenido un detalle muy especial con la madre del cantante canadiense, Shawn Mendes, para celebrar su cumpleaños.

Shawn no ha dudado en agradecer este dulce gesto que ha tenido William con su madre, quien sigue emocionada con el detalle que el futuro rey del Reino Unido ha tenido con ella en su día especial.

El príncipe William da regalo de cumpleaños a la madre de Shawn Mendes

La madre de Shawn, Karen Mendes, es originaria de Dorset, un condado del suroeste de Inglaterra, que creció en Toronto, Canadá, y este 2 de noviembre fue sorprendida con un detalle muy especial del príncipe William por su cumpleaños.

El príncipe de Gales sorprendió a la madre de Shawn Mendes con un pastel después de enterarse de que era su cumpleaños el pasado domingo, y no podría estar más emocionada por el increíble detalle.

“Todavía está temblando, gracias”, dijo el cantante a William en un video grabado por el corresponsal jefe de asuntos exteriores de la revista People, Simon Perry.

Shawn de 27 años, actuó en la ceremonia de entrega de premios Earthshot Prize en el Museo del Mañana en Río de Janeiro, y se reunió con Wiliam en la alfombra verde junto con sus compañeros artistas Anitta, Seu Jorge y Kylie Minogue.

El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes Chris Jackson/Getty Images

El cantante de “Treat You Better” ya había conocido a William durante los ensayos ese mismo día, y se saludaron afectuosamente de nuevo en la gran noche.

La lucha del príncipe William por salvar el medio ambiente

El Príncipe de Gales creó el Premio Earthshot en 2020 para inspirar soluciones a los desafíos ambientales más urgentes del mundo durante la próxima década.

El Premio Earthshot otorga 1,3 millones de dólares en premios cada año en cinco sectores clave: Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar el Aire, Recuperar los Océanos, Construir un Mundo Libre de Residuos y Combatir el Cambio Climático.

Este año se presentaron más de 2400 soluciones.

