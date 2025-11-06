Suscríbete
Realeza

Revelan el dulce regalo que el príncipe William le dio a la madre de Shawn Mendes por su cumpleaños

El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes por su cumpleaños, y el cantante agradeció el tierno gesto: “Todavía sigue temblando”.

November 06, 2025 • 
Melisa Velázquez
El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes

El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes

Getty Images

En medio de tantos compromisos reales y proyectos para salvar el medio ambiente, el príncipe William ha tenido un detalle muy especial con la madre del cantante canadiense, Shawn Mendes, para celebrar su cumpleaños.

Shawn no ha dudado en agradecer este dulce gesto que ha tenido William con su madre, quien sigue emocionada con el detalle que el futuro rey del Reino Unido ha tenido con ella en su día especial.

Te podría interesar: El príncipe William recrea la foto más famosa de su madre, la princesa Diana, en Río de Janeiro

También puedes leer:
El príncipe William y Harry llegaron juntos a la iglesia
Realeza
Esta fue la sorprendente frase que el príncipe William dijo cuando se enteró de que Harry y Meghan iban a ser papás
May 27, 2024
 · 
Shareni Pastrana
principe george y william.jpg
Realeza
El príncipe William dio una contundente pista sobre el futuro del príncipe George, ¿qué dijo?
May 25, 2024
 · 
Shareni Pastrana

El príncipe William da regalo de cumpleaños a la madre de Shawn Mendes

La madre de Shawn, Karen Mendes, es originaria de Dorset, un condado del suroeste de Inglaterra, que creció en Toronto, Canadá, y este 2 de noviembre fue sorprendida con un detalle muy especial del príncipe William por su cumpleaños.

El príncipe de Gales sorprendió a la madre de Shawn Mendes con un pastel después de enterarse de que era su cumpleaños el pasado domingo, y no podría estar más emocionada por el increíble detalle.

Todavía está temblando, gracias”, dijo el cantante a William en un video grabado por el corresponsal jefe de asuntos exteriores de la revista People, Simon Perry.

Shawn de 27 años, actuó en la ceremonia de entrega de premios Earthshot Prize en el Museo del Mañana en Río de Janeiro, y se reunió con Wiliam en la alfombra verde junto con sus compañeros artistas Anitta, Seu Jorge y Kylie Minogue.

El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes

El príncipe William tuvo un detalle muy especial con la madre de Shawn Mendes

Chris Jackson/Getty Images

El cantante de “Treat You Better” ya había conocido a William durante los ensayos ese mismo día, y se saludaron afectuosamente de nuevo en la gran noche.

La lucha del príncipe William por salvar el medio ambiente

El Príncipe de Gales creó el Premio Earthshot en 2020 para inspirar soluciones a los desafíos ambientales más urgentes del mundo durante la próxima década.

El Premio Earthshot otorga 1,3 millones de dólares en premios cada año en cinco sectores clave: Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar el Aire, Recuperar los Océanos, Construir un Mundo Libre de Residuos y Combatir el Cambio Climático.

Este año se presentaron más de 2400 soluciones.

Príncipe William Shawn Mendes
Melisa Velázquez
Relacionado
La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham
Realeza
La princesa Anisha Rosnah de Brunei celebra su cumpleaños 31 con vestido de Victoria Beckham y causa sensación
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle retoma su carrera como actriz junto a Brie Larson y Lily Collins
Realeza
Meghan Markle vuelve a Hollywood en una nueva película con Lily Collins y Brie Larson
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas minimalistas elegantes
Belleza
Uñas cat eye minimalistas: 7 diseños perfectos para un look elegante y sofisticado este invierno
November 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
regalos para navidad 2025.png
Estilo de vida
¿Qué no se debe regalar en Navidad según el Feng Shui? 5 regalos que atraen mala suerte y pobreza
November 06, 2025
 · 
Karen Luna