Revelan el lujoso estilo de vida de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega: ¿quién paga sus cuentas?

El escándalo del hijo de la princesa Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ha desatado una crisis sin precedentes para la monarquía noruega. Sin embargo, una nueva información dada a conocer por la prensa podría sumergir todavía más a la Familia Real del país nórdico.

Recordemos que el primogénito de la princesa se ha visto envuelto en la polémica desde agosto pasado que fue arrestado por agredir a una joven que resultó ser su novia. Desde entonces han salido a la luz otras acusaciones de violencia en su contra por parte de dos de sus exparejas. Además que en noviembre pasado estuvo en prisión preventiva por una semana tras ser acusado de presunta violación sexual.

Así es el estilo de vida de Marius Borg

Ahora, gracias a un reciente reportaje de la cadena noruega TV2 ha salido a la luz cómo es el estilo de vida de Borg Høiby así como quienes actualmente financian sus gastos ya que, hoy en dia, se encuentra en paro y no tiene un ingreso fijo.

Marius Borg habría gastado sus ahorros en fiestas y excesos, según la prensa noruega Getty Images

Según lo contado en el reportaje, durante los últimos años el joven de 29 años se habría gastado sus jugosos ahorros en noches de fiestas y excesos. También, la cadena televisiva reveló que en la actualidad es Mette-Marit de Noruega quien se hace cargo de sus facturas así como de la mayoría de los gastos de Marius.

Además, el canal escandinavo destapó la cantidad que Borg recibiría para sus gastos ya que en una declaración que el joven habría hecho a la policía, cuenta con “una cantidad fija de su madre y de su padre”. Aunque no especificó si hablaba de su padre biológico, Morten Borg, o de su padrastro, el príncipe Haakon.

Según lo relatado en esta investigación periodística, la cantidad que recibe Marius Borg ascendería a las 20.000 coronas noruegas, que equivaldrían a unos 1.715 euros, y que, además, es la princesa la que suele realizarle algunas compras.

La princesa Mette-Marit es quien se haría cargo de las facturas y gastos de su hijo Marius Borg, según un nuevo reportaje Getty Images

Es por ello que a raíz de esta información que el diario noruego Nettavisen habría intentado ponerse en contacto con la corona noruega, de la cual no obtuvo una respuesta favorable. “La Casa Real no es responsable de las finanzas personales de Marius Borg, no tiene conocimiento de ellas y no puede hablar en su nombre”, indicó la institución monárquica en un escueto comunicado.

Anterior a esta información, el mismo medio noruego explicó que entre 2020 y 2022, Marius hipotecó en siete ocasiones la casa en la que vivía junto a su entonces novia, Juliane Snekkestad, en la ciudad de Tønsberg,y que esta deuda ascendía a 119 mil 323 coronas noruegas, que equivaldría más de 10 mil euros.