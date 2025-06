Revelan el prestigioso colegio que Kate Middleton y el príncipe William habrían elegido para el príncipe George

El príncipe William y Kate Middleton se preparan para tomar una de las decisiones más importantes en la vida académica de su hijo mayor, el príncipe George: elegir el colegio en el que continuará su formación secundaria cuando cumpla los 13 años de edad, es decir en 2026.

¿En qué escuela estudiará el príncipe George?

Tras meses de deliberación y visitas discretas, todo indica que los príncipes de Gales han decidido que George estudiará en Eton College, según lo que reveló la prensa británica. Algo que resulta ser muy especial dado que William también cursó sus estudios en este presitigioso internado.

De acuerdo con lo que publicó el Daily Mail, a partir de una presunta fuente muy cercana al entorno de la realeza, señaló que “todos los caminos conducen a Eton” y que ven cierta “complacencia hacia esta institución educativa.

El príncipe George estudiaría en Eton College cuando cumpla los 13 años Getty Images

Mientras que GB News sugiere que una de las razones por las que Kate y William habrían elegido esta escuela es por la cercania con su hogar, ya que Eton se encuentra ubicada en Berskshire, muy cerca de Adelaide Cottage la residencia de la pareja en Windsor.

¿Cómo es Eton College?

Eton College es uno de los colegios más prestigiosos y tradicionales del Reino Unido, conocido por formar a generaciones de líderes, aristócratas y miembros de la realeza. Mientras que su fundación data de 1440 por el rey Enrique VI.

Asimismo, Eton es un internado exclusivamente masculino que acoge a chicos de entre 13 y 18 años. Todos los alumnos residen en casas dentro del campus, bajo la supervisión de tutores y personal especializado. El ambiente está estructurado para fomentar la autonomía, la disciplina y la vida comunitaria.

Sin embargo, la admisión para este colegio no es sencillo ya que quienes deseen entrar deben iniciar el proceso varios años antes de su ingreso. Los candidatos deben registrarse con anticipación y realizar varias pruebas, entrevistas y la presentación de referencias, además de demostrar un alto nivel académico. Además que las tasas anuales rondan casi las 50,000 libras esterlinas, lo que lo convierte en una opción reservada solo para una élite selecta.

El príncipe William y su hermano Harry también estudiaron en Eton College (Getty Images)

En cuanto al plan de estudios, este internado ofrece un plan de estudios riguroso y personalizado que comienza con una formación amplia entre los 13 y 16 años, con materias como Matemáticas, Ciencias, Inglés, Historia, Geografía, Idiomas (clásicos y modernos), Computación, Arte, Música y Educación Física, así como formación en artes, tecnología, música y deportes.

Luego, a partir de los 16 años, los estudiantes ingresan a la Sixth Form, donde eligen 3 o 4 asignaturas para cursar a nivel A Level, fundamentales para su ingreso a universidades de prestigio, como Oxford o Cambridge. Las opciones incluyen materias como Matemáticas avanzadas, Literatura Inglesa, Filosofía, Historia del Arte, Ciencias, Idiomas, entre otras.

Sin embargo, de momento el Palacio de Kensington no ha confirmado esta información de la prensa británica, por lo que no se descarta que el anuncio se realice durante este verano. Pero, en cualquier caso, ello será no solo un paso muy importante en la nueva etapa académica del príncipe George, sino también la visión moderna y consciente que sus padres quieren imprimir en la próxima generación real.