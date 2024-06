Revelan la curiosa manera en la que Carlos III busca acercarse a los hijos de Harry y Meghan Markle

Bien es sabido por todos los seguidores de la Casa Real británica que una de las historias que no para de dar noticia es la del distanciamiento entre la familia del príncipe Harry y el resto de los Windsor, a partir del reclamo de independencia hecho por el duque en 2020, cuando junto con Meghan Markle decidió autoexiliarse en Montecito, California.

Debates entre quienes abogan por una pronta reconciliación y quienes, más bien, aseguran que el pelirrojo nunca perdonará a su familia por haber tratado mal a su esposa no paran de surgir en la prensa. Sin embargo, entre todos esos reportes, uno de los que más ha llamado la atención en las últimas semanas es el publicado por el diario británico The Mirror, el cual, citando fuentes cercanas al palacio, asegura que el rey Carlos III está “más interesado que nunca” en sanar la ruptura con el príncipe Harry y Meghan Markle, ¿la razón? sus nietos.

De acuerdo con el tabloide, el monarca está “absolutamente comprometido a estar presente” en la vida de los pequeños Archie y Lilibet, a quienes, desafortunadamente, ha visto solo un par de veces en persona.

El rey Carlos III busca un acercamiento con sus nietos Archie y Lilibet

Según menciona la misma fuente, el soberano inglés “valora a la familia por encima de todo y sea cual sea el curso de su relación con su hijo, nunca se contentaría con ver a sus nietos en alguna que otra videollamada ".

Bajo esa misma línea, la biógrafa real Ingrid Seward asegura que el rey Carlos IIII “nunca romperá los lazos con Harry” con tal de mantenerse en contacto con sus nietos, de cinco y tres años, respectivamente.

El rey Carlos no ha roto lazos con Harry por sus nietos, asegura una experta (Instagram @sussexroyal)

"Él no quiere una relación FaceTime con los hijos de su hijo”, sentenció también Seward, autora de My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen. “Quiere conocerlos e involucrarse en sus vidas mientras aún son lo suficientemente jóvenes como para poder aprender de su sabiduría”, remató.

Fuentes también dicen que el monarca busca “recuperar el tiempo perdido” mientras Archie y Lilibet crecen como ciudadanos privados en los Estados Unidos. Prueba de esta intención de acercamiento, asegura la revista Tatler, sería el hecho de que si bien no hubo miembros de la realeza presentes en la fiesta del tercer cumpleaños de Lilibet, celebrada el 4 de junio pasado, en la mansión Montecito de £ 14 millones de los Sussex, se entiende que Carlos envió a su nieta un “regalo y una tarjeta de todo corazón”.