Revelan por qué al príncipe William no le gustaban las reuniones familiares de Kate Middleton

En fechas recientes se dio a conocer que al príncipe William no le gustaban las reuniones familiares de Kate Middleton. Lo anterior se hizo público en voz de James, el hermano de Kate, durante una participación en el podcast ‘Walking the Dog’ con la escritora Emily Dean.

De acuerdo con las declaraciones del también escritor, el príncipe William solía evitar las noches de juegos en la casa de los Middleton, ya que las consideraba demasiado competitivas.

El juego favorito de la familia de Kate Middleton que el príncipe William evitaba

James Middleton explicó que después de las cenas familiares, cuando salían las cartas para jugar ‘Racing Demon’, un juego rápido y competitivo, William solía disculparse. A menudo, aprovechaba a pasear a Ella, el perro de la familia, para evitar el intenso ambiente de juego.

También mencionó que en las memorias de James Middleton, tituladas Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, se confirma que el príncipe William prefería salir a caminar con el perro antes de enfrentarse a la naturaleza ferozmente competitiva de los Middleton.

El príncipe William tuvo dificultades para adaptarse al ambiente familiar de Kate Middleton Getty Images

“William solía ver si Ella necesitaba un paseo justo cuando íbamos a repartir las cartas”, relató James en el podcast, añadiendo que las hermanas, Kate y Pippa, solían intercambiar miradas cómplices al notar la táctica del príncipe para evitar participar.

A pesar de su formación militar, el príncipe William no estaba dispuesto a entrar en la dura competencia familiar, algo que su abuela paterna también fomentaba, ya que incluso a sus ochenta años, ella jugaba con gran intensidad.

El príncipe William prefería mantenerse al margen de las noches de juegos, disfrutando de la compañía del perro de la familia en lugar de enfrentarse a la implacable determinación de los Middleton por ganar.

Actualmente, todo parece indicar que el príncipe William terminó por adaptarse a la dinámica familiar e incluso, tiene una muy buena relación con Jame Middleton, casi de hermanos.