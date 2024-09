Revelan que el rey Juan Carlos estaría harto de que Felipe VI no le permita hacer esto: ¡entérate!

En los últimos años la relación entre el rey Juan Carlos y su hijo, el rey Felipe VI, ha sido tema de conversación por la distancia, pues recordemos que el emérito vive desde hace tiempo en Abu Dabi. Mientras que en este 2024 parece ser que la dinámica familiar entre ambos no cambiará.

Si bien en estos meses el padre del actual monarca se ha dejado ver más por España, ya sea que viaje para algún evento familiar, como la pasada boda de Victoria López-Quesada, o para presenciar uno de sus deportes favoritos en Sanxenxo, en ninguno de estos viajes se ha hospedado en el Palacio de la Zarzuela. Lo cual al parecer no sería de su agrado, según la nueva información que ha surgido.

Felipe VI se negaría a esta petición del emérito Juan Carlos

Según la información que compartió recientemente Monarquía Confidencial, en cada uno de los viajes que el emérito hace a España le ha pedido a su hijo Felipe poder quedarse alojado en la Zarzuela. Sin embargo, el actual rey se ha negado a ello todas las veces que le han hecho esta petición.

El rey Juan Carlos ha pedido quedarse en el Palacio de la Zarzuela cada que visita España

Además, el monarca también le ha impedido a su padre hacerse presente en varios actos oficiales de la corona española, como la jura de la Constitución por la princesa Leonor y actos del décimo aniversario de reinado de Felipe, entre otros. A los cuales don Juan Carlos ha pedido asistir sin éxito.

No obstante, fuentes cercanas al palacio recalcan que “el emérito es miembro de la Familia Real pero no tiene actos institucionales”, y si bien “este argumento no le convenció... tuvo que conformarse” con ello. Por lo que esta situación tendría harto a Juan Carlos al grado de no volver a pedirle a su hijo poder alojarse en la residencia que fue suya en el pasado.

El mensaje del rey Juan Carlos en favor de Felipe VI

Pero pese a estas negativas, durante sus visitas a territorio español, el todavía esposo de la reina Sofía aprovecha no solo para visitar a sus hijas sino también para verse con sus amigos mas cercanos y a quienes les ha transmitido un poderoso mensaje sobre su hijo, el rey Felipe VI.

El rey Juan Carlos I pide a sus amistades que apoyen al rey Felipe VI (Getty Images)

La periodista Sandra Aladro, experta en la Casa Real Española, contó para el programa Vamos a ver, Juan Carlos siempre pide a sus amistades que apoyen al actual monarca. “A todos les hace llegar un mensaje que es siempre ‘apoyad a mi hijo’. Es su mayor preocupación cuando habla con su circulo de amigos”, relató.

En tanto que estas palabras dan cuenta de que el ex rey de España estaría muy preocupado por el bienestar de Felipe así como por la estabilidad de la corona española.