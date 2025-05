Revelan que Meghan Markle y el principe Harry serían vetados de la Familia Real Británica por esta razón

Nueva información sugiere que el príncipe Harry y Meghan Markle estarían vetados de la Familia Real Británica debido a una profunda y persistente falta de confianza, alimentada por confesiones públicas, entrevistas incómodas y decisiones que habrían cruzado el límite.

Las recientes declaraciones del duque de Sussex en la entrevista con la BBC, especialmente aquellas relacionadas con la salud del rey Carlos III, parecen ser que han intensificado esta desconfianza, dejando a la pareja en una posición aún más aislada dentro de la monarquía.

“Sinceramente, creo que nadie confía en él, y ese es el problema principal. La Familia Real tiene serios problemas de confianza con él y eso está en el corazón de todo”, según afirmaron una fuentes citada por Page Six.

Fuentes sugieren que nadie de la Familia Real Británica confiarían en los duques de Sussex

También, las mismas fuentes señalan que aunque el perdón podría ser una posibilidad, subrayaron que la confianza perdida no se recupera fácilmente. “No confían en él ni en Meghan, y por eso no pueden tener una relación… Quizás haya margen para perdonar, pero no olvidarán”, sugieren. “El perdón y la confianza son dos cosas diferentes”, apuntan.

Además, el citado medio estadounidense recoge del autor Hugo Vickers que este tipo de comentarios no solo son inoportunos, sino profundamente irrespetuosos. “¿Cómo se atreve a hablar de la salud de su padre si ni siquiera tiene contacto con él?”, cuestionó.

También, Vickers recordó cómo en su momento el príncipe Felipe reprendió a Lady Di porque todo lo que hablaba con Carlos aparecía al día siguiente en los tabloides. “Lo mismo pasa con Harry. Cada palabra que dice suena a reproche o a herida abierta”, sugiere.

El distanciamiento entre el rey Carlos III y el príncipe Harry

En tanto que el distanciamiento entre padre e hijo llegó a un nuevo nivel en abril de 2024, cuando el príncipe viajó a Reino Unido para el 10º aniversario de los Juegos Invictus. Según fuentes cercanas, el rey se negó a verlo. “Harry le escribió, pero Carlos nunca respondió. Quería hablar sobre seguridad, pero el rey no quiso recibirlo”, revelaron.

Expertos en realeza sugieren que nadie de los Windsor les tendría confianza a raíz de las declaraciones que han hecho sobre la Familia Real Especial

A esta tensión se suma la reciente decisión de la justicia británica de rechazar la apelación de Harry para mantener su esquema de seguridad financiado por el Estado, en la que alegó que sin ello no puede garantizar la seguridad de Meghan ni de sus hijos en territorio británico.

Mientras que para los expertos, esta postura victimista y repetitiva habría cansado a la monarquía. “Harry escribió en Spare que su padre le dijo ‘no hagas miserables mis últimos años’, y sin embargo ha hecho justo eso”, sentenció Vickers. “Debería estar rogando perdón a su padre en privado, no dando entrevistas. Pero no lo hará. Porque ha arruinado todo”, remató.

La acumulación de entrevistas, su serie documental con Netflix, el libro revelador y sus frecuentes quejas públicas han convertido al duque en una figura incómoda. Tanto así, que se especula que podría no ser bienvenido ni siquiera en un eventual funeral real.

Por último, todo ello indicaría que Meghan y Harry parecen haber perdido el único valor que realmente importa en Buckingham: la confianza. Y sin ella, la puerta a la reconciliación podría estar cerrada para siempre.