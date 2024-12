Sale a la luz el majestuoso lugar donde Rania de Jordania celebrará el Año Nuevo

Reportes recientes indican que la reina Rania de Jordania celebrará el Año Nuevo en Estados Unidos, tierra de exilio del príncipe Harry de Inglaterra. Específicamente, la esposa de Abdalá II estaría en Miami, donde supuestamente aterrizó desde hace unos cuantos días.

Así lo ha indicado una de sus cuentas de fanáticos, asegurando que la royal hachemita se encuentra de lo más feliz disfrutando del sol y el clima floridano. Además, se dice que la reina ha sacado a relucir varios de sus looks casuales y se encuentra acompañada de un miembro de su equipo de seguridad, según el portal Vanitatis.

De acuerdo con el medio citado, “a pesar de camuflarse bajo unas maxi gafas de sol a conjunto con unos altísimos zapatos de tacón, unos jeans acampanados y una camiseta de manga corta, Rania de Jordania no ha conseguido pasar desapercibida”.

Rania de Jordania estaría disfrutando de un periodo vacacional en Estados Unidos @queenrania

Las imágenes que confirmarían la noticia del viaje de Rania a Estados Unidos no muestran a sus acompañantes, por lo que no se sabe exactamente con quienes viajó. Sin embargo, las teorías de los medios especializados apuntan a que la consorte hachemita se encuentra acompañada de su marido, Abdalá II, y probablemente sus hijos, la princesa Salma y el príncipe Hashem, de 24 y 19 años, respectivamente.

¿Cómo celebró Rania de Jordania la Navidad?

A diferencia del caso de la Familia Real británica o los Borbón, poco se ha dicho sobre los planes que Rania de Jordania y su familia llevaron a cabo en la pasada Navidad. Esto por una simple razón: los hachemitas no celebran esta festividad, debido a que no practican el cristianismo, sino que se adscriben al Islam, religión que se basa en la creencia en un solo Dios, llamado Alá.

En general, los musulmanes en su mayoría no celebran la Navidad como una festividad religiosa, ya que no tiene significado dentro de su tradición. Sin embargo, algunos pueden participar en actividades sociales o culturales relacionadas con la Navidad.

La Familia Real hachemita no celebra la Navidad @QueenRania

Sin embargo, no se descarta que la reina Rania haya tenido un gesto de amabilidad deseándole unas felices fiestas a sus homólogos,como un acto de cortesía y respeto hacia sus costumbres.

También cabe mencionar que los musulmanes en sí no celebran el 1 de enero como el Año Nuevo, ya que el calendario islámico es lunar y no está relacionado con el calendario gregoriano. Sin embargo, en algunos países musulmanes, puede haber celebraciones culturales relacionadas con el inicio del nuevo año, pero estas no son parte de la religión.

Así que, en conclusión, podemos deducir que el viaje de Rania de Jordania a Estados Unidos se trataría más que nada de un periodo de descanso, más que de celebración, tomando en cuenta las costumbres del reino hachemita.