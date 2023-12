Segunda parte: Cuáles han sido los escándalos que han sacudido a la realeza este 2023

No te pierdas la primera parte: cuáles han sido los escándalos que han sacudido a la realeza este 2023. Ahora te presentamos los sucesos más controversiales y más comentados a lo largo de un año que está a punto de culminar, ¿lista para recordar las noticias más impactantes de la realeza?

5) Bernardo de Holanda y su pasado Nazi

El 4 de octubre de 2023 el encargado del Archivo Real, reveló que encontró el carné de afiliación del príncipe Bernardo al partido Nacionalista Obrero Alemán conocido como Partido Nazi.

Bernardo nació en Alemania, pero se casó con la entonces princesa heredera Juliana de los Países Bajos el 24 de noviembre de 1936. Esta unión siempre generó mucha polémica justo porque se decía que Bernardo era Nazi aunque él lo no negó en repetidas ocasiones. El polémico pasado de su esposo, siempre fue una situación delicada en el reinado de Juliana. Ahora ya no hay duda al respecto y la actual familia real ha hecho saber que lamenta esta situación.

El príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld es padre de Beatriz de los Países Bajos y abuelo del actual rey de Holanda, Guillermo Alejandro. Getty Images

6) Rania de Jordania: defensora inesperada de Palestina

Cuando el 7 de octubre los israelitas celebraban la fiesta del Sucot, el grupo armado de Hamás inició un ataque a la región desde la Franja de Gaza. Israel, como era de esperarse, reaccionó con más ataques complicando la situación. Gran parte del mundo reaccionó y se posicionó a favor de los Israelíes lo cual levantó gran inconformidad por parte de los musulmanes.

La reina Rania de Jordania de 53 años y de origen palestino, dio una entrevista exclusiva al canal de noticias CNN y criticó la postura de occidente e incluso los llamó cómplices de Israel quien desde su punto de vista está ejecutando el mismo tipo de violencia. La reina consorte fue muy polémica al involucrarse en este conflicto que parece no tener solución.

Rania de Jordania hizo un llamado a la paz. AFP

7) El príncipe Federico de Dinamarca y la mexicana Genoveva Casanova

El 7 de noviembre el editor de la revista española Lecturas, Luis Pliego, anunció su próxima portada protagonizada por el príncipe Federico de Dinamarca heredero a la corona y la mexicana radicada en España, Genoveva Casanova.

De acuerdo a lo relatado por Luis todo comenzó el miércoles 25 de octubre en Madrid cuando la pareja después de dar un paseo salió a cenar y más tarde volvieron al departamento de Genoveva donde pasaron la noche. Todo con testimonios gráficos que eran difíciles de negar.

La Casa Real danesa dijo que no se pronunciaría al respecto y desde entonces guardó silencio mientras que Genoveva aunque al principio amenazó con demandar no sólo a la revista Lecturas sino a todo aquel que osara lastimar su honor, la verdad es que ya no hizo nada. La mexicana desestimó emprender acciones legales después de que Federico le pidiera hacer un pacto de silencio para no hacer más olas al respecto. Y así sucedió.

Por su parte la esposa de Federico, la princesa Mary vivió sus momentos más duros desde que se convirtió en princesa en mayo de 2004. Y así permaneció, pasando saliva cada que se tenía que encontrar con la prensa.

En diciembre se compartió un video donde aparece Federico y su esposa rodeados de sus cuatro hijos, los príncipes Cristian, Isabela, Vincent y Josephine, adornando el árbol de Navidad. La reina Margarita fue firme y clara en su mensaje. Aquí no pasó nada.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova fueron retratados paseando juntos por el parque del Retiro de Madrid. Getty Images

8) Otro libro de los Sussex sale al mercado e incluye polémica

A finales de este 2023 Omid Scobie, el vocero no oficial de los Duques de Sussex lanzó un segundo libro titulado EndgameEndgame, un refrito más detallo de todas las quejas que han hecho los Sussex.

La verdad se esperaban consecuencias catastróficas para la familia real inglesa pero lo cierto es que no le fue tan mal a pesar de que se filtró en la edición Holandesa los nombres de los dos miembros de la familia real que hicieron comentarios sobre el color de piel con la que nacerían los hijos de Harry Meghan. Esas dos personas fueron el rey Carlos III y la princesa Kate de Gales. Aún así la opinión pública respaldo al monarca y su nuera ya que resulta cansado el modus operandi que tiene los Duques de Sussex para ganarse la vida: vendiendo y difamando a su propia familia.

El nuevo libro de Omid Scobie habla, entre otros temas, de cómo la muerte de Isabel II fracturó a la monarquía británica Amazon

9) Letizia de España ¿La infiel?

Vaya sorpresa nos dio Jaime Peñafiel cuando a inicios de este diciembre anuncio el lanzamiento de su nuevo libro titulado “Letizia y yo” donde este periodista da espacio a la increíble historia de Jaime del Burgo con la reina de España. En esta obra del Burgo afirma que vivió un romance intermitente con la esposa del rey Felipe VI incluso el mismo año de su boda en 2004 y que continuo entre los años 2010 y 2011 donde supuestamente Jaime y Letizia se plantearon irse a vivir a Nueva York y tener hijos a través de un vientre subrogado en Los Angeles para cumplir su sueño de convertirse en padres.

Al final del Burgo se casó con la hermana de Letizia, Telma Ortiz en 2012 de quien se divorció en 2016.

Jaime del Burgo dejó una advertencia por si la Casa Real se animaba a demandarlo, asegura que tiene fotografías, videos, teléfonos móvil y mensajes de texto como prueba. Una bomba de la que no se ha pronunciado la Casa Real pero si me preguntan, creo que es muy probable que este romance sea cierto.

A horas de que acabe el año, despedimos el 2023 con la noticia de que la Reina Margarita de Dinamarca planea abdicar al trono en favor de su hijo Federico de Dinamarca, por si a lo largo de estos 12 meses no hubiéramos tenido temas de conversar, el 2024 viene con festejos (el de rey Juan Carlos) y cambios importantes.