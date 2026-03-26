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Semana Santa royal: los planes secretos de Leonor y Sofía que pocos conocen

Lejos de las cámaras y de la agenda oficial, la Semana Santa se ha convertido en el momento más misterioso para la familia real española.

Marzo 26, 2026 • 
Karen Luna
princesa Leonor y la Infanta Sofía.jpg

Semana Santa royal: los planes secretos de Leonor y Sofía que pocos conocen

Getty Images

Cada año pasa lo mismo, con la llegada de la Semana Santa la familia real española desaparece (casi) por completo del radar. Sin grandes actos oficiales ni agendas públicas, los días festivos se convierten en uno de los momentos más misteriosos del calendario royal y este 2026 no es la excepción, especialmente cuando hablamos de la princesa Leonor o la infanta Sofía.

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¿La princesa Leonor no podrá ver a su hermana en Semana Santa?

Aunque muchos imaginan a la familia unida en algún destino secreto, la realidad es mucho más interesante. Este año, Leonor y Sofía no pasarán toda la Semana Santa juntas, todo tiene que ver con sus compromisos académicos. Por un lado, la heredera al torno continúa su formación militar y regresará temporalmente desde la Academia General del Aire en San Javier. Sin embargo, su descanso será breve, lo que limita el tiempo que podrá compartir con su familia.

Por otro lado, la infanta Sofía, que estudia fuera de España, no comenzará sus vacaciones hasta el Viernes Santo, lo que hace aún más complicado que coincidan todos los días festivos.

El gran secreto: escapadas privadas y apariciones sorpresa

Si algo caracteriza a los Borbón Ortiz en estas fechas es el hermetismo, pues desde hace algunos años, la Casa Real reduce al mínimo sus compromisos oficiales para permitir unos días de descanso… pero eso no significa que desaparezcan del todo.

Leonor y Sofía .jpg

Leonor y Sofía y sus planes de Semana Santa

GETTY IMAGES

En los últimos años, los reyes junto a sus hijas han sido vistos en procesiones o eventos religiosos de forma completamente inesperada, como paseos por Madrid o visitas a representaciones de la Pasión. Estas apariciones buscan cercanía con la gente, pero sin formar parte de la agenda oficial.

Murcia, procesiones y posibles reencuentros familiares

Otro dato que ha llamado la atención este año es el papel de la reina emérita Sofía, quien tiene planeado viajar a Murcia para disfrutar de sus tradicionales procesiones. Este movimiento no es casual, Murcia es justo donde se encuentra Leonor, lo que abre la puerta a un posible (aunque no confirmado) reencuentro entre abuela y nieta durante estos días.

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Aunque no haya imágenes oficiales ni anuncios, las pistas son agendas cruzadas, viajes discretos, además de apariciones inesperadas. La Semana Santa de Leonor y Sofía es, en realidad, un rompecabezas royal que solo se arma con pequeños detalles filtrados.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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