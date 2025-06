¿Sofía de Borbón puede usar tiara? Una experta revela el protocolo oficial de vestimenta para la infanta

Definitivamente, la vida de las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz ha transcurrido de manera muy diferente a la de otras royals de su generación, ya que mientras que otras jóvenes princesas ya acuden a banquetes de gala y cenas de Estado, la princesa Leonor y la infanta Sofía aún esperan su momento de debutar utilizando una tiara.

En efecto, ambas hijas de los reyes de España están habilitadas para tomar prestadas las coronas de la Familia Real. Sin embargo, para que llegue ese momento ambas tienen que esperar al momento de sus respectivas bodas, ya que el protocolo real asturiano sólo permite el uso de tiaras para las royals casadas.

Ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía han debutado en un evento de gala utilizando una tiara Getty Images

Añadiendo información al respecto, la experta en protocolo real María José Gómez Verdú comenta que en el caso de la infanta Sofía el uso de tiara será diferente al que haga la princesa Leonor. Esto se debe a que “en Europa, el uso de la tiara está rigurosamente reglado por el protocolo y, aunque estas normas no estén escritas en piedra, siguen códigos no explícitos que distinguen, por ejemplo, entre una reina consorte, una heredera y una infanta”, señaló la especialista ante la revista Lecturas.

¿Qué significa el hecho que la infanta Sofía tenga permitido usar tiara?

Gómez Verdú declaró ante el medio citado que la infanta Sofía, como hija menor de los reyes, no está llamada a ocupar el trono, pero “sí representa, y representará cada vez más, a la institución”, es ahí donde la tiara cobra significado: “no como simple adorno, sino como un gesto de pertenencia institucional, un acto de afirmación simbólica de su rol dentro de la Casa Real”, destaca la experta.

Asimismo, la especialista sentencia que el día en el que la benjamina que luzca tiara,” estará afianzando el papel que ocupa dentro de la Corona y su compromiso con la misma”.

Los expertos analizan que reglas deberá seguir la infanta Sofía a la hora de utilizar tiara Casa Real

¿Qué tiaras puede utilizar la infanta Sofía y con qué tipo de prendas puede combinarlas?

La autora real precisó que técnicamente, la infanta Sofía podría llevar tiara en cualquier evento de gala de alta representatividad, como una cena de Estado en el extranjero, una visita oficial de jefes de Estado, o incluso una boda real”. Por lo tanto, se infiere que la hija menor de los reyes deberá combinar el uso de tiara con vestidos sumamente elegantes, tal y como sucedió en el pasado con sus tías, las infantas Cristina y Elena; o bien, como lo han hecho otras de sus contemporáneas, como Amalia de Holanda.

Respecto a qué tiaras sí puede utilizar Sofía de Borbón y cuáles no, Gómez Verdú ha hecho alusión a que “su acceso no será al joyero real reservado para las reinas y futuras reinas. (Sofía) no puede, por tanto, usar las joyas de pasar, ese conjunto de piezas excepcionales, como la tiara Flor de Lis o el collar de chatones, que la reina Victoria Eugenia dejó explícitamente como patrimonio dinástico para uso exclusivo de la consorte y la heredera al trono”.

En cambio, “la infanta Sofía tendrá que recurrir, en cambio, a las joyas personales de su madre o de su abuela, la reina Sofía”.