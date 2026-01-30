Sophie de Edimburgo deslumbra en la premiere del documental del rey Carlos III con elegante vestido verde

Sophie de Edimburgo, con su característico estilo sobrio y refinado, llegó esta noche a la premiere del documental “Finding Harmony”, robándose las miradas por el impecable atuendo que eligió para la velada.

La película hizo su estreno mundial en el emblemático Castillo de Windsor, donde el rey Carlos III recibió no solo a diversos miembros de la familia real británica, sino también a celebridades y figuras importantes en el mundo del cine, la música y el arte.

Para la ocasión, la duquesa eligió un vestido verde esmeralda, prenda que ya había sacado de su guardarropa real en otra ocasión.

Sophie de Edimburgo deslumbra con su vestido verde

A pesar de que Kate Middleton estuvo ausente en el evento, y los reflectores reales así como los titulares de moda suelen enfocarse en su estilismo, en esta ocasión las miradas se dirigieron a la duquesa de Edimburgo, quien, para esta cita tan importante para el monarca, llevó un vestido satinado de la firma Galvan. Su diseño, un modelo con longitud a los tobillos en verde joya, resaltó el porte y elegancia de la royal.

El modelo destacó por su escote de cuello alto y su silueta fluida, con el que la duquesa confirmó su estilo refinado y elegante.

Sophie, la experta en accesorios minimalistas

Fiel a su estilo delicado y natural, la duquesa apostó por complementar su atuendo con un peinado recogido, luciendo un moño bajo con algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. La royal también recurrió a un maquillaje natural y discreto para darle protagonismo a sus accesorios. Sophie se decantó por lucir unos aretes grandes, pulseras minimalistas en color oro, un anillo a juego, un clutch negro a juego con sus stilettos de tacón dorado y un broche de oro que resaltó en su vestido verde, el cual ya había estrenado hace seis años durante la proyección de “Sulphur and White”.

Sophie, duquesa de Edimburgo en el estreno de “Finding Harmony”, enero 2026. Pool/Getty Images

El rey Carlos estrena su documental

“Finding Harmony” es el nuevo documental del rey Carlos III en el que destaca el compromiso que tiene con la sostenibilidad, así como su propia filosofía de vida. El proyecto fue una colaboración entre King’s Foundation y Amazon MGM Studios y cuenta con una duración de 90 minutos.

La proyección contó con la presencia de diversas celebridades como Rod Stewart, la actriz Judi Dench, Stanley Tucci, Benedict Cumberbatch y Kate Winslet, quien, luego de triunfar en el evento de villancicos navideños de Kate Middleton, esta vez acompañó al rey como narradora.

Sophie de Edimburgo fue una de las invitadas al estreno del nuevo documental del rey Carlos III, al robarse la atención por su impecable atuendo con el que transmitió elegancia, sobriedad y refinamiento, posicionándose una vez más en el radar de las royals mejor vestidas.

El documental del rey Carlos estará disponible a través de la plataforma de Amazon a partir del próximo 6 de febrero.