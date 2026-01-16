Stéphanie de Luxemburgo deslumbra con un vestido rosa mexicano en la Gala de Año Nuevo

Como ya es costumbre en el Gran Ducado, esta semana se celebró la tradicional recepción de Año Nuevo, donde los nuevos duques desempeñaron su papel de anfitriones de forma espléndida. Sin embargo, quien no pudo evitar robarse los reflectores fue la nueva Gran Duquesa, Stéphanie de Luxemburgo, quien destacó por la enigmática belleza de su atuendo: un vestido rosa mexicano que combinó a la perfección con un ‘parure’ exquisito del joyero real que la hizo resplandecer con elegancia y sofisticación.

El debut como anfitriones de los nuevos duques de Luxemburgo

Esta es la primera vez que Stéphanie y Guillermo atienden el evento como grandes duques, pues, aunque en años anteriores ambos atendieron la celebración, quienes se encargaban de llevar el protagonismo eran los duques Henri y María Teresa, quienes cedieron en octubre pasado el trono en favor de Guillermo, para dedicar su vida a la jubilación.

La nueva gran duquesa deslumbra en la gala de Año Nuevo

Fiel al dress code que un evento de tal magnificencia requiere, Estefanía apostó por un look de gala, formal y sumamente refinado. Con un vestido largo, de color rosa mexicano, la duquesa triunfó en la celebración.

El diseño contó con una estructura sencilla, pero sumamente elegante, destacando por los detalles plisados en la zona del pecho y la cintura que permitieron darle protagonismo a su gargantilla dorada.

La pieza contaba también con mangas tres cuartos sobre las que deslumbró la pulsera del ‘parure’, además de una caída fluida en la parte de la falda, destacando la silueta y elegancia de Stéphanie. Sin embargo, lo que la dotó de un protagonismo absoluto, en definitiva, fue la elección de color que la duquesa realizó para la ocasión, pues apostó por un tono vibrante, femenino y muy elegante: el rosa mexicano.

Stéphanie apuesta por el ‘parure’ de citrinos y perlas

Para complementar su look, la gran duquesa hizo uso del conjunto de tres piezas, tiara, collar y pendientes, del ‘paure’ de citrinos y perlas. Esta es una de las piezas más exquisitas del joyero real gracias a su originalidad de estilo bandeau y un diseño fuera de lo común.

La tiara destaca por su elaboración en citrino, una piedra que se considera inusual dentro de las colecciones de joyas de las familias reales en Europa.

El origen del conjunto no es del todo conocido; los datos que se tienen hasta el momento indican que esta joya ha pertenecido a la familia real por lo menos desde hace medio siglo. Fue utilizado por primera vez en 1976 por la princesa Margarita; sin embargo, antes de ello no hay más información que probablemente fueron piezas encontradas en la bóveda del Gran Ducado.

Stéphanie de Luxemburgo es una royal que está comenzando a hacer historia en el terreno de la moda y el estilo. Si bien es cierto que antes de convertirse en gran duquesa ya contaba con un excelente gusto por vestir, su presencia como anfitriona al lado del duque Guillermo en la Gala de Año Nuevo del Gran Ducado nos ha dejado claro que la duquesa nos estará regalando momento icónico de estilo en este año y a lo largo de su reinado.