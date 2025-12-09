Victoria de Suecia apuesta por el look navideño más calentito y fashion que debes lucir a los 50

La llegada de diciembre trae consigo desfiles de estilo entre la realeza europea, y este fin de semana fue Victoria de Suecia quien se robó las miradas con un look tanto cálido como sofisticado. La princesa inauguró la instalación lumínica 21.09 en el Palacio Real de Estocolmo, un evento que marca el inicio de la Semana de las Luces del Nobel, y lo hizo con un atuendo que no solo abrazó el clima invernal, sino también el mensaje simbólico de la pieza artística: unión, diálogo y luz.

Este look no solo es la opción para verse sofisticada, sino también un aliado perfecto para replicarlo durante estas fiestas.

Un abrigo morado para brillar en diciembre

Para la noche helada, Victoria eligió un abrigo cocoon en lana color morado profundo, firmado por Prada. El diseño envolvente, elegante y de líneas rectas aportó una presencia imponente sin comprometer la comodidad de la princesa.

Además, el tono se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada por su capacidad de iluminar el rostro y sumar sofisticación instantánea a cualquier outfit.

La princesa complementó su atuendo monocromático con una bufanda de punto en el mismo tono, un recurso ideal para aquellas que buscan un look navideño estilizado, cálido y fácil de replicar.

La fórmula minimalista que favorece a los 50

Debajo del abrigo, Victoria optó por un conjunto negro de top y pantalones de pierna ancha, una combinación sencilla, pero efectiva que equilibra la presencia del abrigo y estiliza la silueta.

Este tipo de bases es ideal a partir de los 50 porque favorecen, afinan visualmente, aportan un aire sobrio y permiten que una sola prensa, en este caso el abrigo, se convierta en la protagonista del look completo.

Accesorios discretos, el detalle que eleva cualquier look

La princesa eligió piezas con significado, reforzando el tema de la instalación que inauguró: la unión. Y es que la royal eligió unos pendientes Skultuna x Lara Bohinc Together n.° 3; son eslabones dorados que simbolizan los vínculos y conexiones eternas.

También complementó con una pulsera Infinity de David Andersson, pieza bañada en oro, con dos anillos entrelazados que representan continuidad.

Ambas piezas aportaron brillo, elegancia y un toque emotivo que convirtió el look en algo más que moda: un mensaje visual acorde al evento.

Su clutch Toteme Bisel en cuero negro con herrajes fue la cereza del pastel en su atuendo, un accesorio minimalista y perfecto para elevar un look nocturno navideño.

Victoria de Suecia volvió a demostrar por qué es una de las royals mejor vestidas: su look navideño combina calidez, elegancia y significado. Con su abrigo morado, accesorios simbólicos y una base minimalista, la princesa ofreció la inspiración perfecta para lucir elegantes, modernas y sofisticadas a los 50 este diciembre.