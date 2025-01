Bienestar emocional: qué es el JOMO, la tendencia en redes sociales que podría ayudarte a ser más feliz

En un mundo dominado por las redes sociales y la constante presión por estar siempre conectados, surge una tendencia que promete revolucionar nuestra relación con la tecnología y el bienestar.

Se trata del JOMO (Joy of Missing Out o “la alegría de perderse algo”). Este concepto invita a abrazar la tranquilidad de desconectarse y disfrutar del momento presente, en lugar de preocuparse por lo que otros están haciendo .

Qué es el JOMO, la tendencia en redes sociales que le hace frente al FOMO

El JOMO se presenta como el antídoto del FOMO (Fear of Missing Out), esa sensación de ansiedad que muchos experimentan al ver publicaciones de eventos, viajes o logros en redes sociales. Según un estudio publicado en Computers in Human Behavior, el FOMO está relacionado con niveles más altos de estrés, insatisfacción personal e incluso problemas de salud mental como la depresión.

Disfruta de los momentos de desconexión tecnológica con el JOMO Getty Images

Adoptar el JOMO no solo implica desconectarse tecnológicamente , sino también cambiar nuestra mentalidad. De acuerdo con la Dra. Emma Seppälä, experta en psicología y bienestar de la Universidad de Yale, encontrar felicidad en la simplicidad y el presente puede mejorar nuestra salud emocional. “El JOMO te permite redescubrir lo que realmente importa en tu vida y reducir la sobrecarga de información,” afirma.

¿Cómo incorporar el JOMO a tu vida?

Establece límites con la tecnología. Dedica momentos del día sin redes sociales para reconectar contigo misma. Practica la gratitud. Reconoce las pequeñas cosas que te hacen feliz en el presente. Planifica actividades sin presiones externas. Leer un libro, dar un paseo o cocinar algo nuevo son formas simples de disfrutar tu tiempo.

El JOMO también nos enseña que no necesitamos estar en todas partes o participar en todo para sentirnos realizados. En cambio, cultivar la calma y la intención puede ser la clave para una vida más equilibrada y feliz.