¿Cómo cuidar tus dientes? Arturo Arciniega, especialista en estética dental nos cuenta al respecto

Cuidar los dientes es un tema que suele dejarse en segundo plano hasta que aparece alguna molestia. En una entrevista reciente, el especialista en estética dental Arturo Arciniega habló sobre la importancia de prestar atención al cuidado bucal desde lo cotidiano. Más allá de tratamientos o procedimientos, el punto de partida siempre está en los hábitos diarios que muchas veces realizamos en automático, así que te contamos a detalles lo que platicamos.

¿Cuál es tu visión al ser un médico joven?

“Siempre trato de tener lo último en tecnología, de estar al día en todo lo que sale nuevo. ¡Ocupamos las últimas tendencias! Tratamos de que la odontología sea una experiencia... Muchos de mis amigos me describen como rockstar.”

“Hay mucha gente que viene a consulta basado en lo que ve en redes y la verdad es que llegan y me dicen: ‘hola, dientes sanos’”.

¿Qué tendencia popular en redes sociales no nos recomiendas seguir?

“La verdad es que hoy en día es más importante acercarse a un especialista porque ahora con la IA puedes ver un vídeo de un ‘pseudo doctor’ que está vendiendo algo que es falso. Así que un especialista es lo mejor para consultar o aclarar dudas”.

Sé que tienes un podcast que se llamada “Dientes sanos”, ¿cómo surge este proyecto?

“Llevo 16 años en esto, creo que en redes sociales cómo 8 o 10 años, entonces, he construido contenido de mil cosas. Llegó un momento en el que debía hacer algo diferente porque la gente se aburre y pensé en hacer un podcast de odontología y no me gustó...quería hacer una parte de eso para en realidad chsimear de la vida de los famosos”.

¿Por qué la prevención es importante en el cuidado de los dientes?

“Enfocar la visita al dentista como una visita preventiva... Pasándote la visita preventiva, vas a bajar el costo de las visitas dentales. Es muy común que los pacientes se esperen hasta el dolor y la realidad es que si te duele más, te cuesta más”.

“La higiene dental, tener una buena higiene de cepillado, un buen tiempo de cepillado (de dos minutos) para mantener una buena higiene”, aseguró.

Cuidar tus dientes es un acto cotidiano de amor propio y con pequeños hábitos diarios posible mantener una sonrisa sana a largo plazo. Así que, sigue todas las recomendaciones de Arturo Arciniega, recuerda que tus dientes son un reflejo de ti que todos pueden ver.

