El secreto de Nicole Kidman para lucir piernas firmes y mejorar la celulitis a los 58 que debes probar

A sus 58 años, Nicole Kidman sigue sorprendiendo con una figura envidiable y tonificada. Más allá de ser un aspecto genético, la actriz ha compartido que la clave para mantenerse en forma está en una rutina que incluya salir a correr, practicar natación y practicar Lagree, un método de entrenamiento de alto impacto, pero de baja intensidad que ayuda a mejorar la resistencia.

Sin embargo, la actriz de “Los otros” ha compartido en distintas ocasiones que esto no es lo único que la ayuda a lucir unas piernas firmes y unos glúteos fuertes, pues también ha confesado que realiza una rutina que tan solo le lleva 20 minutos realizar, en la que combina tres ejercicios poderosos que tú también puedes replicar desde la comodidad de tu hogar.

Patadas de burro

Este ejercicio es un clásico y seguramente estás familiarizada con él. De acuerdo con los expertos, este es uno de los más efectivos para tonificar los glúteos y ayudarnos a mejorar la apariencia de la celulitis.

Ponte en posición de cuatro puntos con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Eleva una pierna hacia atrás, como si fueras a dar una patada, mientras mantienes la rodilla flexionada a 90°. Regresa a tu posición inicial y repite de 12 a 15 veces por lado.

Con este ejercicio estarás activando de forma directa los músculos de tus glúteos y ayudándoles a obtener un aspecto más firme.

Las patadas de burro son ideales para trabajar piernas y muslos. Pexels

Arcoíris de glúteos

También llamado rainbow glutes, este ejercicio no solo fortalece, también trabaja la movilidad de tu cadera. Para realizarlo, tendrás que colocarte en cuatro puntos y elevar una pierna completamente extendida hacia atrás; con ella vas a dibujar semicírculos en el aire, de un lado y luego del otro, así como si estuviéramos dibujando un arcoíris. Realiza de 10 a 12 repeticiones con cada pierna y estarás trabajando abductores y músculos internos.

Los arcoíris de glúteos son perfectos para tonificar las piernas. Pexels

Fire hydrants

Este ejercicio es uno de los básicos para lograr trabajar los glúteos con la finalidad de levantarlos y reafirmarlos. En la misma posición de cuatro puntos que los ejercicios anteriores, vas a elevar una pierna hacia un lado mientras mantienes la rodilla doblada. Sube hasta que quede a la altura de tu cadera y baja de forma controlada. Realiza de 12 a 15 repeticiones de cada lado; con este movimiento estarás ayudando a darle a tus glúteos ese aspecto redondo mientras trabajas tu estabilidad.

Fire hydrants para glúteos y piernas firmes. Pexels

Nicole Kidman nos acaba de compartir la rutina de 20 minutos perfecta para aquellas que no podemos acudir al gimnasio y deseamos activarnos físicamente. Con estos ejercicios puedes tonificar piernas y glúteos, y si los realizas con constancia, notarás cómo tu cuerpo se ve más firme, fuerte y estilizado como el de Nicole.