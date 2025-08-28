Suscríbete
¡Sin dietas ni entrenamientos intensos! El verdadero secreto de Salma Hayek para lucir en forma después de los 50

A sus 58 años, Salma Hayek se mantiene como una de las actrices más radiantes de Hollywood. ¿Cuál es su secreto para lucir tan joven?

August 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Salma Hayek se ha convertido en una de las actrices más aclamadas en Hollywood, no solo por su talento, también por su figura envidiable y su piel radiante a los 58 años, y aunque muchos podrían pensar que la actriz mantiene dietas restrictivas y rutinas de ejercicio intensos, no es así.

Durante varias entrevistas, Salma ha confesado que prefiere mantener una vida saludable y equilibrada en lugar de someterse a un régimen estricto de dieta y ejercicio.

El secreto de Salma Hayek para lucir joven a los 58 años

A diferencia de otras celebridades como Jennifer Lopez que mantienen un estilo de vida más estricto en cuanto a la alimentación y ejercicio, Salma decidió llevar una vida basada en el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu.

En diversas entrevistas, la mexicana ha confesado que no le gusta el gimnasio, y recurre a actividades como el yoga o el pilates para tonificar su cuerpo.

Tonificas los músculos sin contraerlos, los relajas y te concentras en las partes que necesitas usar”, explicó a People.

Salma también suele realizar caminatas al aire libre junto a sus perros para mover su cuerpo, y mantiene algunas rutinas de baile para hacer un poco de cardio, pero de una forma más divertida. También practica la natación para trabajar todo el cuerpo.

El secreto de Salma Hayek para un cuerpo tonificado

Salma también recurre a los masajes terapeúticos para cuidar mejor de los músculos y mejorar la circulación del cuerpo, mientras se tonifican, la actriz ha revelado que estos masajes no solo le ayudan a relajarse, son parte fundamental de su bienestar físico y mental.

¿Qué come Salma Hayek para estar saludable?

La actriz mexicana asegura que no le gustan las dietas restrictivas, en su lugar prefiere escuchar a su cuerpo y mantener una relación saludable con la comida, aceptando sus antojos cuando los necesita.

Cuando me siento estresada, recurro a la comida para reconfortarme”, ha confesado.

A veces recurre a los jugos para desintoxicar su cuerpo, elaborados con frutas y verduras naturales.

Salma disfruta de una dieta balanceada, rica en proteínas magras y grasas saludables, acompañadas de una buena ración de frutas y verduras naturales.

Salma Hayek
Melisa Velázquez
