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Salud y bienestar

Victoria Beckham hace el mejor ejercicio para adelgazar los brazos a los 50+

Si hay alguien que ha convertido el bienestar en parte de su estilo de vida, es Victoria Beckham y esta vez llamó la atención por practicar uno de los ejercicios más completos para adelgazar brazos.

Mayo 10, 2026 • 
Karen Luna
Victoria Beckham

Victoria Beckham hace el mejor ejercicio para adelgazar los brazos a los 50+

GETTY IMAGES

A sus 52, Victoria Beckham sigue demostrando que la fuerza también puede ser elegante. La diseñadora británica ha compartido en distintas ocasiones parte de su rutina fitness y hay un ejercicio que llama especialmente la atención porque trabaja brazos, espalda y abdomen al mismo tiempo: las dominadas, también conocidas como pull-ups. Sí, ese ejercicio en barras que parece imposible, pero que es uno de los más efectivos para definir la parte superior del cuerpo.

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La esposa de David Beckham entrena con constancia y combina ejercicios funcionales con trabajo de fuerza. Aunque las dominadas suelen relacionarse con rutinas intensas, la realidad es que pueden adaptarse a cualquier nivel.

¿Por qué las dominadas ayudan a adelgazar los brazos?

Las dominadas o pull-ups son uno de los ejercicios más completos para la parte superior del cuerpo porque activan músculos como los bíceps, tríceps, hombros y toda la espalda. Además, requieren usar el propio peso corporal, lo que ayuda a ganar fuerza y resistencia de manera progresiva.

Aunque no existe un ejercicio que “queme grasa localizada”, especialistas en entrenamiento coinciden en que el trabajo de fuerza ayuda a tonificar y definir los brazos, especialmente después de los 50, cuando la masa muscular comienza a disminuir naturalmente.

En el caso de Victoria Beckham, las dominadas forman parte de una rutina enfocada en mantenerse fuerte más que en perseguir estándares imposibles y eso se nota en sus brazos definidos, además de su postura firme.

El secreto está en empezar poco a poco

Si nunca has hecho una dominada, tranquila: nadie empieza levantando todo su cuerpo desde el primer intento. Lo ideal es comenzar con versiones asistidas usando bandas elásticas o máquinas de apoyo. También puedes practicar colgándote de la barra durante algunos segundos para fortalecer el agarre y la espalda.

Con el tiempo, el cuerpo gana resistencia y los resultados empiezan a notarse no solo en los brazos, sino también en la cintura y la postura. De hecho, este ejercicio obliga a activar el abdomen constantemente, por lo que también ayuda a fortalecer el core.

El ejercicio favorito de las mujeres que buscan verse fuertes y elegantes

Cada vez más mujeres mayores de 50 se alejan del cardio excesivo y apuestan por ejercicios de fuerza como las dominadas. La razón es simple: ayudan a mantener músculo, mejorar la movilidad y estilizar la figura de manera natural.

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Victoria Beckham lo confirma con una rutina que mezcla disciplina, fuerza y bienestar, porque sí, los brazos tonificados después de los 50 son posibles, y todo puede empezar con una barra y mucha constancia.

victoria beckham
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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