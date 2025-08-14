Walking yoga: la disciplina que adelgaza los brazos y tonifica el abdomen a los 50 +

Llegar a los 50 no tiene por qué significar renunciar a un cuerpo activo y tonificado. ¡Todo lo contrario!, entre más vamos creciendo, es vital para el cuerpo que sigamos manteniéndolo en forma, pues, esto nos ayudará a seguir en movimiento y saludables por mucho tiempo. El walking yoga es una práctica que nos puede ayudar con esto. Poco a poco se ha convertido en una tendencia fitness que está robándose el corazón de muchas mujeres por el bajo impacto de su ejecución, así como otros beneficios que aporta al cuerpo. Se trata de caminar mientras integras posturas y movimientos de yoga que te permitirán trabajar resistencia, fuerza y postura al mismo tiempo.

¿Qué es el walking yoga?

Es una fusión entre el yoga tradicional y la caminata. Durante el recurrido, se realizan estiramientos, respiraciones profundas y secuencias de posturas suaves que ayudan a activar músculos como los del abdomen, los brazos, las piernas o la espalda. Suele ser un ejercicio de bajo impacto, es decir, es una actividad que ejerce poca presión y fuerza, huesos y articulaciones, por lo que no correrás el riesgo de lastimarlas o provocarles una lesión. Además, si se practica de forma constante, puede ayudarnos a quemar calorías y mejorar la circulación.

Beneficios principales de ponerla en práctica

Tonifica brazos y abdomen: las posturas empleadas en esta práctica como el guerreo, la plancha o los estiramientos en combinación con el movimiento continuo del cuerpo ayudan a fortalecer la parte superior del cuerpo activando el core.

Favorece la quema de grasa: esta práctica apuesta por llevar un ritmo moderado, pero que es constante, esto permite elevar la frecuencia cardiaca ayudando a reducir la grasa abdominal. A muchas personas les gusta practicar el walking yoga, pues es una forma de estilizar la figura sin el uso de máquinas o ejercicios muy agotadores.

Mejora la postura y la flexibilidad: practicar yoga, ayuda a corregir posibles lesiones causadas por malos movimientos, ojo, para usarla con esta finalidad es vital acudir con expertos que te ayuden a tratar el problema que tienes. Gracias a sus estiramientos y flexiones también ayuda prevenir dolores en espalda u hombros asociados con estrés.

Reduce el estrés y mejora el sueño: la respiración profunda durante la caminata ayuda a relajar la mente, oxigenar el cerebro y equilibrar el descanso.

¿Cómo ponerla en práctica?

Elige un lugar plano y seguro sobre el que puedas caminar, comienza realizando una caminata ligera de cinco minutos y posteriormente intercala las posturas. Por intervalos de 1 a 2 minutos realiza la postura, y vuelve a caminar por otros 5 o 10 minutos y así continúa hasta que logres una sesión de 45 minutos. La recomendación es que realices esta rutina diario, pero si no te es posible, apuesta por ponerla en práctica 3 veces por semana.

Practicar walking yoga no es solamente la opción que te ayudará a mantenerte activa a los 50, es una forma de reconectar con tu cuerpo y prolongar tu bienestar físico y espiritual. Ya no busques más rutinas para esculpir brazos y tonificar el abdomen, esta es la práctica ideal para ti.