5 bikinis atemporales que en su momento llevaron Lady Di, Marilyn Monroe y Sophia Loren

Ilustramos los trajes de baño básicos y clásicos con personajes icónicos en la historia de la moda, desde Diana de Gales, pasando por Sofía Loren, hasta Marilyn Monroe. Así como frecuentemente te hablamos de la importancia de un fondo de armario, cuando te enlistamos las prendas que sí o sí debes tener en tu guardarropa. En tema de swimwear o moda de playa, también hay modelos que son un must.

Sean de una o dos piezas, lisos o estampados, estos modelos no sólo no pasan de moda, también son favorecedores.

Aunque siempre hay modelos marcados por las tendencias y modas del momento, existen ciertos diseños que puedes usar temporada tras temporada, con los cuales te verás perfecta. Si estás en búsqueda de un traje de baño que no te haga sentir desactualizada, te recomendamos prestar atención a los diseños que te presentamos. Las siguientes opciones son atemporales, te harán lucir bien en la playa o en la piscina, y han sido probadas y comprobadas por verdaderos íconos de la moda.