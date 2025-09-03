Suscríbete
Belleza

5 uñas cortas que sí son elegantes y perfectas para las fiestas patrias de 15 de septiembre

Dale a tus manos una vibra patria con estos diseños de uñas que no pasan de moda.

September 02, 2025 • 
Karen Luna
diseños uñas rojas

5 uñas cortas que sí son elegantes y perfectas para las fiestas patrias de 15 de septiembre

Freepik

Septiembre siempre me emociona porque es sinónimo de fiesta, familia y claro, además del outfit, algo que nunca dejo pasar son mis uñas. Muchas veces pensamos que para vernos arregladas necesitamos uñas larguísimas, pero créeme: unas uñas cortas bien hechas pueden ser igual de sofisticadas y cómodas.

Si ya estás planeando tu look para el 15 de septiembre, aquí te comparto 5 diseños de uñas cortas que son elegantes, fáciles de llevar y perfectos para disfrutar la noche mexicana sin preocupaciones.

1. Francesas patrias con twist

La manicure francesa es de mis favoritas porque va con todo. Para darle un aire festivo, cambia la punta blanca por verde y rojo. Se ve discreta, coqueta y cero exagerada. Ideal si quieres un detalle patrio sin perder elegancia.

2. Nude con dorado sutil

Si eres más de básicos, un tono nude con toques dorados nunca falla. Puedes poner una línea metálica en una uña o pequeños puntitos brillantes. Lo bueno es que combina con cualquier outfit, desde un vestido bordado hasta unos jeans con blusa típica.

3. Rojo pasión de toda la vida

Nada más mexicano que un rojo intenso porque es clásico, elegante y en uñas cortas se ve súper chic. Personalmente lo amo porque da ese look pulido instantáneo, incluso si no te da tiempo de producirte demasiado.

4. Verde esmeralda elegante

El verde oscuro es sofisticado y diferente. Este año los tonos profundos están en tendencia, y en uñas cortas se ven espectaculares. Si quieres algo aún más moderno, prueba con acabado mate: es sencillo pero levanta muchísimo el diseño.

5. Mini detalles patrios

Si prefieres lo discreto, pinta tus uñas en tonos neutros y agrega un detalle pequeño: un corazón rojo, una estrella blanca o una franja verde en una sola uña. Es un guiño lindo a la fecha sin caer en lo recargado.

Porque sí, las uñas también son parte de la celebración… y nada mejor que levantar tu copa de tequila con un diseño que te haga sentir orgullosa y muy mexicana.

uñas Diseño de uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
