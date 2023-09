3 claves de maquillaje para replicar el make up de Lily-Rose, la hija de Johnny Depp

Lily-Rose Depp es la primogénita del famoso y ahora polémico actor de Hollywood Johnny Depp, quien, cómo buena heredera del histrionismo de su padre, ha optado por dirigir su carrera profesional hacia el ámbito de la actuación y también al mundo del modelaje, debido a que su gran belleza así lo ha permitido.

La expresión de los genes estadounidenses y franceses, por herencia de su madre, han hecho que Lily Rose se convierta en todo un ícono del estilo y que muchas jóvenes de su edad y mujeres mucho más maduras quieran imitar su encanto por medio del maquillaje.

Afortunadamente, para quienes no tienen ni idea de cuales son las claves de la rutina de make up de una de las “nepo babies” del momento, expertas en maquillaje y arreglo personal han escrito las claves para imitar el estilo de la actriz y las han colocado por medio de tutoriales, que aquí en VANIDADES te presentamos por escrito y con tips adicionales.

La preparación de la piel de Lily- Rose Depp para el maquillaje

Los pómulos definidos forman parte de los rasgos más destacables de la hija de Johnny Depp Instagram @lilyrose_depp

Antes de aplicar otros productos cosméticos, la it girl procura hidratar en abundancia su piel para colocar únicamente una capa ligera de base, ya que a la joven no le gusta abusar de este tipo de productos y prefiere enfocarse más en la aplicación de un contorno natural.

Dos de los productos favoritos de la protagonista de “The Idol” son la crema bronceadora CHANEL Les Beiges Healthy Glow y el líquido iluminador Les Beiges Sheer Healthy Glow de CHANEL, los cuales en conjunto con un buen tono de blush hacen que las facciones de la joven se vean refinadas y su belleza resalte entre otras más hegemónicas.

Lily-Rose suele enfocar su make up en los ojos

Las sombras cafés y doradas también forman parte de la gama de maquillaje de Lily-Rose Depp Instagram @lilyrose_depp

Si bien, el contour es una técnica imprescindible en la rutina de la también hija de Vanessa Paradis, el maquillaje de ojos suele opacar a los efectos de este procedimiento, ya que la famosa suele siempre optar por un look estridente basado en sombras oscuras y el estilo en tendencia llamado “smokey eye”.

El delineador por dentro y fuera del borde el ojo es un imprescindible en el estilo de la modelo. Especialmente, Lily suele prestar atención al alargamiento del trazo en el área del lagrimal, lo cual le da un efecto de poseer ojos tipo “foxy.

Por último, los labios

Los tonos de lipstick nude forman parte de los esenciales de Lily-Rose Depp Instagram @lilyrose_depp

Las lecciones de maquillaje de Lily-Rose Depp no terminan hasta no tomar en cuenta la importancia de los labios en un look sensual, ya que esta parte del cuerpo es la que muchas veces otorga a las mujeres su poco o mucho poder de atractivo.

La clave de la hija de Depp para lucir siempre con unos labios carnosos es aplicar un delineador más oscuro en los bordes y rellenar con tonos que van desde el nude hasta el rojo intenso.

Así que, si a tí, como a varias personas en el mundo te ha cautivado la belleza de única hija del protagonista de “El joven manos de tijera”, no dudes en replicar estas técnicas para lucir radiante y sexy en todo momento.