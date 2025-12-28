3 maquillajes fáciles y rejuvenecedores para triunfar en Nochevieja

El 2025 llegó a su fin y la última noche del año es el pretexto perfecto para despedirlo con un look impresionante. Si tú, como nosotras, estás buscando constantemente inspiración sobre ideas de maquillaje que te ayuden a lucir fresca y hermosa durante esta noche tan importante, esta nota no te encontró por casualidad.

Lograr un look de impacto no tiene por qué ser complicado, pues muchas veces la clave de un maquillaje rejuvenecedor e impecable reside en la preparación correcta de la piel y no tanto en un maquillaje cargado con el que corramos el riesgo de acentuar nuestras líneas de expresión o hacer que luzca pesado.

Para ti y todas las amantes de los estilos naturales, nos dimos a la tarea de buscar tres maquillajes fáciles que garantizan que recibas el 2026 con una apariencia sofisticada, moderna y luciendo como tú misma.

Smokey natural

Los tonos tierra y cobrizos son los mejores aliados para maquillar una piel madura. A diferencia del clásico ahumado negro, que puede endurecer las facciones y hacer que el ojo se vea más pequeño de lo normal. Los tonos bronceados aportan calidez al rostro, haciéndolo ver “más despierto”.

Para realizar este maquillaje, deberás aplicar una sombra satinada de glitter fino en color cobre por todo tu párpado móvil. Procura difuminar perfectamente los bordes hacia la sien para crear un efecto foxy y evitar que se vea muy marcada la diferencia entre donde el párpado no tiene sombra. Agrega un puntito de iluminador en el lagrimal, así lograrás una mirada protagonista.

Maquillaje en tonos rosas

El maquillaje monocromático es un gran aliado para lograr un maquillaje rápido, fácil y sencillo, especialmente si quiere realizarlo con un solo producto.

Apostar por la misma gama de color en ojos, mejillas y labios ayuda a crear armonía visual, suavizando las facciones, así que puedes apostar por elegir tu rubor favorito en crema, pues son más favorecedores para las pieles maduras, y con ayuda de tu brocha o incluso la yema de tu dedo, aplica un poco de producto en la parte alta del pómulo. Posteriormente, lleva un toque de color al párpado y cuenca de tus ojos y, con toques muy delicados, aplícalo en tus labios del centro hacia afuera. Recuerda que la tendencia de este año ya no son los labios marcados, sino el efecto difuminado con gloss para hacer que estos se vean más voluminosos.

Maquillaje delineado color oro

Si estás buscando el maquillaje minimalista pero simbólico acorde al día que se está festejando, un maquillaje con delineado es tu opción. En lugar de apostar por el típico y clásico negro, el consejo es darle una oportunidad a los productos de texturas metalizadas, los cuales, contrario a lo que pudiera parecer, son grandes aliados para aportar sofisticación sin recargar el rostro.

Con ayuda de un lápiz delineador o líquido, realiza el trazo habitual en tu párpado, pero procurando que este sea delgado. Antes de este paso, agrega un tono café oscuro o gris carbón en una línea muy fina cerca del área de las pestañas para crear un efecto de mayor voluminosidad en estas.

Una vez que estés satisfecha con el trazo, remarca con tu delineador líquido dorado y estarás teniendo una mirada de impacto.

Recuerda que la base de todo maquillaje exitoso radica en la preparación previa de la piel. Una vez que tu piel esté limpia y lista para aplicar productos encima de ella, recuerda evitar bases mate de alta cobertura y opta por opciones con texturas fluidas y mucha luminosidad.

Ya no tienes pretextos para no saber qué maquillaje es mejor usar esta Nochevieja, pues estas tres propuestas son grandes aliados para deslumbrar y lucir perfectamente hermosa en tu cena de fin de año. Con estos tres maquillajes fáciles e instantáneos de hacer, estarás recibiendo el 2026 resaltando la belleza natural de tu rostro, así como un look extraordinario y elegante.