El príncipe William revela cómo imagina a la princesa Diana como abuela de sus hijos George, Charlotte y Louis

Tanto el príncipe William como su hermano, el príncipe Harry, piensan constantemente en su madre, la princesa Diana, pues aunque ya no está con ellos de manera física, está grabada en sus recuerdos en todas las iniciativas humanitarias a las que apoyó.

Tras su muerte en 1997, William y Harry han seguido recordando y compartiendo los momentos más felices de su infancia junto a ella, convencidos de que Diana habría sido una abuela tan cariñosa y divertida como lo fue con ellos.

El príncipe William imagina cómo sería la princesa Diana como abuela de George, Charlotte y Louis

En julio de 2023, el príncipe William y su hermano, el príncipe Harry, se dieron cita en Althorp House para realizar un emotivo homenaje a su madre, la princesa Diana, para honrar su legado y memoria.

Durante el evento, William y Harry recordaron a su madre, y el príncipe heredero aseguró que mantiene el recuerdo de su madre vivo, hablando a sus hijos constantemente sobre ella y su enorme corazón.

“Les hablo constantemente sobre su abuelita Diana”, aseguró el príncipe William, y además confesó que disfruta imaginando cómo sería en faceta como abuela.

“Ella hubiese sido una abuela adorable, con toda seguridad le hubiese encantado ser abuela, hubiese adorado a los niños”, indicó William.

Y bromeó: “Hubiese sido una pesadilla de abuela, una absoluta pesadilla… probablemente habría venido a la hora del baño, haría una increíble intervención: burbujas por todos lados, agua por todas partes y se iría”.

La princesa Diana junto al príncipe William Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

¿Cómo era la princesa Diana según el príncipe William?

En otras entrevistas, William ha recordado el gran sentido del humor de su madre, asegurando que Diana le hacía constantemente bromas cuando iba a la escuela, además de ponerlo en situaciones vergonzosas y divertidas, pero que ahora recuerda con gran cariño.

Por otra parte, el príncipe heredero y su hermano, se han esforzado por mantener viva la actividad filantrópica de su madre, apoyando las fundaciones e instituciones que Diana apoyó en vida.

