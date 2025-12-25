Lady Amelia y lady Eliza Spencer revelan detalles de su relación con la princesa Diana: “Era cálida, maternal y cariñosa”

Lady Diana Spencer capturó la atención del mundo entero al casarse con el príncipe heredero Carlos y se ganó el cariño del pueblo por su calidez humana; sin embargo, para Amelia y Eliza Spencer, más allá del ícono, siempre fue simplemente su tía amorosa.

Las hijas gemelas de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, eran tan solo unas niñas cuando Lady Di perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en 1997. pero guardan preciados recuerdos de ella que han compartido.

Lady Amelia y lady Eliza Spencer comparte recuerdos de su infancia con la princesa Diana

Fue durante una entrevista con la revista Tatler, donde Amelia y Eliza hablaron a detalle de su relación con la madre del príncipe William y el príncipe Harry, asegurando que era una mujer amorosa.

“Siempre la conocimos simplemente como nuestra tía”, explica Lady Eliza en la revista, describiendo a Diana como “increíblemente cálida, maternal y cariñosa”. “Siempre hizo un esfuerzo por conectar con nosotras como niñas. Tenía un talento para leer los corazones de los niños”, añade.

Uno de los recuerdos que tiene lady Eliza es de un paseo por las playas de Noordhoek, ocasión en la que un fotógrafo se les acercó con la intención de capturar el momento:

“Obviamente pudo ser bastante aterrador para nosotras, siendo tan pequeñas y sin entender qué pasaba. Pero lo volvió un juego para ver quién podía regresar al coche más rápido. Era increíble cómo nos protegía de una manera en la que nos hacía sentir seguras y sin miedo. En ese momento, no teníamos idea de lo que estaba haciendo”.

¿Cómo vivieron la muerte de la princesa Diana?

Lady Amelia fue quien habló del impacto que tuvo la partida de la princesa Diana para su familia, y cómo no lograron entender el impacto que tuvo en el mundo, hasta que fueron más conscientes.

“Como una niña, me di cuenta de la enorme pérdida para mi padre y mi familia. Pero fue después cuando entendí el significado de su pérdida en el mundo”.

Al igual que la princesa Diana, Amelia y Eliza crecieron con su padre y su hermana Kitty Spencer, en Althorp, la residencia oficial de los Spencer.

